Con plazo hasta el 2 de enero para el registro de coaliciones partidistas, la posibilidad de alianza entre los Partidos Acción Nacional y el Revolucionario Institucional sigue vigente en la elección local de Tamaulipas.

La semana próxima será crucial y es que aunque no se haya conformado el bloque para la contienda federal, las pláticas continúan para la contienda de alcaldes y la renovación del Congreso del Estado.

La disputa está en las alcaldías de Río Bravo y Ciudad Victoria en donde el PRI está pidiendo quedarse con las candidaturas mientras que el PAN no está dispuesto a soltarlas.

En la capital del Estado, el PAN tendría destinada la postulación para Pilar Gómez y en Río Bravo la posibilidad está entre el gerente de la COMAPA Raúl García Vivian o la actual diputada local Roxana Gómez. Lo que estaría confirmado es que el alcalde Carlos Ulivarri le estaría negada la candidatura por la reelección.

Esto no se acaba hasta que se acaba y mientras no se cumplan los plazos y no se agote el diálogo, la posibilidad de una alianza sigue vigente.

Por cierto que en Victoria, MORENA se la jugaría con Lalo Gattas a quien la posibilidad de una alianza PAN-PRI no lo inquieta, dice estar convencido de que el agua y el aceite siempre se separan.

En las últimas semanas, arreciaron los ataques hacia el inminente candidato pero lo más que le cuestionan es su pasado priista, poca cosa cuando hasta el presidente de este país tuvo su origen en ese partido.

Lalo Gattas le apuesta al trabajo contra la grilla y el resultado se hace tangible en la estructura que ha formalizado en los últimos años y que estaría a disposición del partido.

Mientras tanto en el sur, el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, Gustavo Cárdenas hizo un llamado interno al diálogo tras los múltiples conflictos surgidos por los nombramientos de delegados en algunos municipios.

El ex alcalde de Victoria estuvo el miércoles en el Hotel Posadas de Tampico, donde ofreció una conferencia de prensa acompañando a Ivón Ortega, coordinadora nacional para el empoderamiento del ciudadano.

Ahí mismo en el puerto, un grupo de militantes ha hecho patente su inconformidad contra el delegado Edgar Treviño al que califican de espurio. Habían preparado una protesta en el evento de Ortega pero al final fue cancelada.

Movimiento Ciudadano va solo en la elección del 2021 y está abierto a las candidaturas ciudadanas, eso si, piden probada “reputación correcta”, dejó en claro Gustavo.

Y ayer, Magda Peraza acabó con los reiterados rumores de su postulación por MORENA a la alcaldía del Puerto. En su calidad de presidenta del Club Rotario Metropolitano acudió a entregar apoyos por 180 mil pesos a la escuela primaria “Alvaro Gálvez y Fuentes”.

Aclaró que no buscará por tercera vez la alcaldía “porque su tranquilidad y la de su familia valen más que cualquier cosa”

