Esta es la última colaboración del año, la número 52 del 2020, un año

tirado a la basura gracias a la Pandemia, que ha servido para nada en

el aspecto de lo que antes nosotros creíamos necesario, pero para

mucho en lo que antes no considerábamos esencial.

En efecto, hemos visto que se puede vivir con menos, que no es

necesario cruzar la frontera para adquirir baratas las cosas y que lo

más importante ha sido la unión familiar, en pequeña dimensión, pues

las medidas de restricción nos impidieron los tumultos familiares.

Nos deja una sensación de pérdida este año, pues en efecto muchos

conocidos que gozaban de buena salud, se fueron de repente y no los

volveremos a ver, el Covid19 les quitó a muchos la posibilidad de

llegar a viejos, mi más sentido pésame para todos aquellos que vieron

de cerca la letalidad del virus. No habrá consuelo para ellos, solo el

tiempo cicatrizará la herida en el alma que deja el no poder despedirse

de los seres amados en el último aliento de su existencia.

Es tiempo de voltear a ver el interior y no el exterior, la humanidad ha

sabido salir avante ante este tipo de circunstancias, los escuetos datos

de la mayor pandemia, la gripa del 1918, nos indican que fueron más

de 50 millones de seres humanos los que arrastró ese virus.

En aquel entonces no había tanta comunicación, sin embargo,

nuestros ancestros salieron adelante haciendo lo que cotidianamente

hacían, trabajar por un mejor futuro para sus descendientes.

Me queda claro que al aparecer la vacuna, sentimos un alivio y una

esperanza, pero por encima de lo que puede hacer el fármaco, está la

voluntad de salir adelante, ojalá que la vivencia de hace más de 100

años sea el motivador para superar la crisis mundial.

Cada día es más evidente la manipulación mediática, las nuevas

generaciones con su acceso libre a la Internet, no sucumbirá a las

tendencias de los agoreros del desastre, su capacidad de

investigación los hará reírse de los intentos, pero quienes menos

acceso tenemos a los adelantos tecnológicos damos por hecho todo lo

que nos llega por WhatsApp, pues es la aplicación más sencilla de

usar y la que más éxito tiene.

El uso de esta aplicación, ha sido extremo por los que persiguen fines

políticos, no es un tema nacional, en todo el mundo esto ya ha sido

patente, a quienes no comprendemos los nuevos tiempos, todo nos

parece real y caemos rendidos en ese torbellino de confusión, las

famosas “Fake News” entran con permiso nuestro, con solo escribir la

clave de acceso.

Twitter se defiende más, pues el anonimato permite contestar sin

riesgos, Facebook logra los debates y poco a poco va perdiendo

terreno, pues los manipuladores pierden en la confrontación de ideas.

Así que, a los mortales que nos encanta sentirnos modernos con las

redes sociales, solo nos resta identificar a los manipuladores de la

información, para poder aprender no a enfrentarlos, sino a ignorarlos y

dejar de hacerles más fácil su trabajo al compartir sus mentiras.

La solución está en nosotros mismos, al confrontar las fuentes, al

verificar los datos, al comparar los textos, al investigar el origen, al

comprobar la veracidad, al comparar los textos y el léxico, al cotejar la

información, pero sobre todo, al probar los resultados que esa

información genera en nuestras mentes.

Si nos causa enojo, si nos lleva a la ira, si nos cambia el lenguaje, si

nos inquieta, entonces tal vez el objetivo no era informarnos sino

manipularnos y ahí es donde debe de encenderse un foco rojo en

nuestras mentes, para poder desmenuzar la verdadera intención.

Esto opera para todas las tendencias políticas, a mí me queda claro

que tanto la izquierda como la derecha recurren a estos artificios para

la manipulación de las redes.

Hace muchos años pertenecí a un club social, Los Rotarios, ellos

promueven una Prueba Cuádruple que es una guía de conducta ética

sin tonos políticos ni religiosos que usan para guiar sus relaciones

profesionales y personales.

De lo que pensamos, decimos o hacemos:

1. ¿Es la VERDAD?

2. ¿Es EQUITATIVO para todos los interesados?

3. ¿Creará BUENA VOLUNTAD y MEJORES AMISTADES?

4. ¿BENEFICIARÁ a todos los interesados?

Creo sinceramente que si las ponemos en práctica al recibir la

información de las redes sociales, podremos pensar que este año fue

de los más malos que hemos vivido, pero no, EL PEOR DE ELLOS.

Jorge Alberto Pérez González

www.optimusinformativo.com

optimusinformativo@gmail.com