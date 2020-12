Si no se dan cambios de última hora, el Partido Movimiento de Regeneración Nacional emitirá mañana jueves su Convocatoria para el registro de aspirantes a participar como candidatos de Morena a los cargos de elección popular que se disputarán el 2019.

Ya sabe usted que en Tamaulipas suman centenares.

Aquí en Reynosa, por ejemplo, existen por lo menos media docena de pretendientes a suceder en el Ayuntamiento a la Dra. MAKI ESTHER ORTÍZ DOMÍNGUEZ.

Ah, y al cerrarse el periodo ordinario de sesiones de la Cámara de diputados, es esperado en Reynosa, probablemente mañana jueves o a más tardar el viernes por la mañana, el diputado ARMANDO ZERTUCHE ZUANI, uno de los más fuertes aspirantes a la Sucesión Municipal Reynosa 2021.

Los otros son RIGO RAMOS ORDÓÑEZ, MARCELO OLÁN MENDOZA y HUMBERTO PRIETO HERRERA, quienes están realizando una intensa actividad para participar con éxito en la contienda que se avecina.

Ya sabe usted que el 2021 se jugarán siete posiciones importantes en Reynosa, de modo que no se perciben pleitos internos por las candidaturas, habida cuenta que uno va a la presidencia municipal, cuatro a diputados locales y dos a diputados federales.

“DIPUTADA GOLONDRINA” BUSCA LA REELECCIÓN

¡Ah por cierto!: por supuesto que no extrañó que la diputada acomodaticia OLGA JULIANA ELIZONDO “se apareciera” en Reynosa con máscara de benefactora, tras defraudar la confianza de las gentes de ABDÍES PINEDA MORÍN en el otrora Partido Encuentro Social, el cual le dio hospitalidad y le prestó las siglas para “contender” para formar parte de la LXIV legislatura, en cuya facción dejó un fuerte olor azufroso tras ocupar la vice coordinación.

Y de cuya “hazaña” los diputados federales del sur tienen una muy amplia referencia.

Pues bueno, OLGA “se apareció” en Reynosa haciéndole a la benefactora, pero ocultando su intención de buscar la reelección, pero ahora amparada en el Partido del Trabajo, al que “mudó” después de realizar sus trapacerías en el PES.

¿Qué les parece?

Y aquí en Reynosa, hasta su ex coordinador general de campaña, CARLOS CAMACHO le echó pestes y viborillas tras “fletarse” para que la conocieran en el II distrito, pues OLG llegó convertida en una eminencia gris a este distrito, pero se olvido de electores y coordinadores tras ser electa.

Solo se “apareció”, como ahora, “para la foto” y ocultando sus verdaderas intenciones.

Los reynosenses y los ciudadanos del resto del II distrito, estarán alertas para no permitir más impostores en el Congreso federal.

Ya está advertido.

DIPUTADAS AZULES, A LA DERROTA

En Matamoros y Río Bravo se da por hecho que si el Partido Acción Nacional postula como candidatas a las Alcaldías a las diputadas IVETT BERMEA y ROXANA GÓMEZ PÉREZ, serán derrotadas en las urnas por el Alcalde MARIO LÓPEZ HERNÁNDEZ, que va por la reelección en la tres veces heroica.

En tanto que en Río Bravo, el presidente del Comité municipal del PRI, ALFREDO CANTÚ CUÉLLAR, dejará en el tercer lugar a la advenediza aspirante de Acción nacional, la arrogante ROXANA GÓMEZ PÉREZ.

Sin embargo, el diputado MIGUEK ÁLNGEL GÓMEZ ORTA ganaría la elección en Altamira; al igual de MON MARÓN en Tampico e IMELDA SANMIGUEL en Nuevo Laredo.

Por supuesto que el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, diputado GERARDO PEÑA FLORES, cabalga en caballo de hacienda rumbo a la Sucesión municipal de Reynosa 2021.

Por el lado del PRI, la posibilidad de reelección del alcalde de Miguel Alemán, SERVANDO LÓPEZ MORENO, se le está cayendo ante la posibilidad de que Acción Nacional le ponga enfrente al ex alcalde RAMIRO CORTÉZ BARRERA.

Pero mañana le damos más detalles.

RIGO RAMOS: “NO PERMITIRÉ ‘DEDAZOS’ EN MORENA”

Vuelvo a la ‘polaca’ para compartirle que al ofrecer conferencia de prensa ante el gremio periodístico de Reynosa, el diputado RIGOBERTO RAMOS ORDOÑEZ aseguró que no permitirá que en Morena se recurra al compadrazgo, el amiguismo, el cuatachismo o el dedazo en la asignación de candidaturas para el proceso electoral del 2021, pues afirmó que esa práctica es la que ha perjudicado en el pasado reciente a partidos que se creían invencibles”.

”Afortunadamente en MORENA, confiamos en que los encargados de encuestar y alzar la mano a nuestros candidatos lo harán en el marco de la veracidad y la democracia política” puntualizó.

RIGO RAMOS mencionó que en tanto su partido valora los perfiles, ellos están trabajando en la construcción de la unidad para que cualquiera que sea el resultado, el próximo abanderado encuentre un terreno asfaltado y limpio para llegar a la victoria.

“En lo personal, -dijo el parlamentario- yo me ciño al compromiso de aceptar los resultados de la encuesta; queremos ser parte de una formula consensuada, fuerte y competitiva en un escenario electoral muy concurrente como el que se avizora el 2021…”

Recordó que el fraude electoral ahora está tipificado como un delito grave y no van a dejarse intimidad por nada y dado el momento presentarán las denuncias a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales en la búsqueda de culpables que pretendan alterar el sentir de los tamaulipecos.

“Nosotros vamos a jugar limpio, estamos en lo dicho, sustentar una campaña en favor de la Cuarta Transformación con las características de no robar, no mentir y no traicionar”, afirmo.

$63,580 MDP, AL 2021

El Congreso del Estado aprobó el paquete económico de Tamaulipas, para el ejercicio fiscal 2021, por un monto de 63 mil 580 millones 292 mil 973 pesos, el cual permitirá contribuir a generar un mayor dinamismo de la economía local, fortaleciendo los programas de bienestar social, salud y seguridad.

Al dar una exposición sobre el contenido de los Dictámenes correspondientes, la Diputada IMELDA MARGARITA SANMIGUEL SÁNCHEZ destacó que en el Presupuesto de Egresos se determinó incrementar la asignación de recursos al Instituto Tamaulipeco de Becas, Estímulos y Créditos Educativos en un total de 166 millones 669 mil 286 pesos.

Lo anterior fue posible al modificar las diferentes partidas presupuestales correspondientes al gasto asignado a la Fiscalía General de Justicia y al Instituto Electoral de Tamaulipas, con el firme propósito de poder destinar mayor recurso al otorgamiento de becas, fortaleciendo de esta manera el gasto social en educación.

“Es de acentuar que la asignación de recursos se encuentra encaminada a un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles, destacándose la contención de los gastos operativos y la racionalización de los recursos destinados al gasto corriente, pues se priorizan los programas de contenido social, en inversión y atención de la actual crisis -financiera derivada de la propagación del COVID19”, sanitaria señaló.

Por hoy es todo.