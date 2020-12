México, 30 de Diciembre 2020. Bien dice el dicho «caras vemos, corazones no sabemos» y aplica al enterarnos que Eiza González, a quien vemos exitosa y triunfando en Hollywood, viviera la pesadilla de haber sido rechazada por su físico al inicio de su carrera. La joven actriz rompió en llanto tras recordar esa etapa de su vida, en la que las críticas la hacían sentir menos.

Fue a través de un en vivo en su cuenta oficial de Instagram, donde Eiza compartió la preocupación que tiene por los adolescentes que al tener un acceso a las redes suelen ser groseros y hasta ser quienes provocan situaciones fuertes en otros jóvenes que por falta de carácter u orientación en su familia son víctimas de acoso, discriminación y bullying.

“Hay que tener cuidado porque un comentario puede cambiar la vida de alguien”, empezó a narrar la también cantante, de 30 años, quien asegura que le negaron el trabajo por su peso o por no tener ojos de color.

“Por ejemplo creciendo y que me dijeran, no, es que no estamos tan acostumbrados con niñas que no están tan flacas ó es que cuando tienes los ojos claros se ven más bonitos los colores; eso a los 14, 15 años, que parece una pen…, pero es muy cierto, puedes lastimar muchísimo a los niños”.

Invitó a ser más conscientes, a ponerse en los zapatos de los demás para entender situaciones, ya que no todos los seres humanos están preparados para recibir este tipo de comentarios, aún siendo figuras públicas, lo que a Eiza González la detuvo porque se suponía una mujer exitosa no podía abordar dichos temas.