Cada pueblo tiene una serie de personajes de la cultura popular, que con el tiempo

se reconoce su resiliencia y su gran legado, de tal suerte que trascienden en la

filosofía de generaciones futuras y se vuelven intemporales, quizá al estar tocados

por la mano de Dios, sus vidas se convierten en leyendas urbanas dignas de contar.

Tal es el caso del Señor José Molina Martínez (+), quien nació el 9 de Enero de

1926 en Zirahuén, Michoacán, es hijo de Severo Molina y Ascensión Martínez,

cuentan que a los 9 años de edad del niño “Pepe”, su padre quiso llevarlo a la capital

Morelia a estudiar y no pudo, ante la negativa de la madre.

En ese entonces el niño, era un experto en motores de combustión interna de un

cilindro, con los que operaba los molinos de nixtamal y en su domicilio, era común

observar “máquinas, ruedas y poleas” que servían de juguete al susodicho, con los

años, esta actividad se convirtió en el sustento de la familia.

El joven “Pepe” Molina, llegó a Ocampo, Tamaulipas, por invitación de su padrino

de bodas, el señor Jesús Martínez, oriundo del estado de Michoacán, quien había

venido a este lugar, con el propósito de poner en marcha un molino de nixtamal y

una fábrica de hielo.

El referido José Molina Martínez estuvo casado con la señora Dolores Cardona

Gaona (+), originaria del estado de Michoacán y de este matrimonio nació José Luis,

Amelia, Teresa, José Manuel, María Dolores, María de Jesús, Martha, Ascensión,

José Martín, Hiliana, Isabel Cristina, Blanca Margarita, Luz Deifilia y Ditzia.

Aparte Don Pepe es padre de Leticia, José Alberto, Silvia, Víctor y Yunuén Molina

Salas, es de suponer que las fiestas de Navidad y Año Nuevo, la casa paterna

ubicada por la calle Porfirio Díaz, entre Benito Juárez y Miguel Hidalgo, se convertía

en un hostal, en la que arribaban los hijos, nietos, bisnietos y otros herederos.

Don Pepe inventó en Ocampo, “un freno mecánico de fricción inversa, voló en

helicóptero, restauró un cinematógrafo para películas de gran formato, fabricó una

máquina de paletas con serpentín en espiral para disminuir en 33.33%, el uso de

Freón 12 y montó una embotelladora artesanal para gaseosas con CO2 inducido”.

Al creador ocampense, las autoridades le encargaron el diseño de un “Cañón Patrio”

para detonarlo en las efemérides nacionales año con año, hasta que se suscitó un

infortunado accidente por la ausencia de Molina Martínez y una dama salió herida

por la mala maniobra de un improvisado niño artillero de nombre Juan Limón.

Dado que “El Vergel de Tamaulipas” es un sitio eminentemente cañero, construyó

un molino de caña y un horno de tiro espontáneo, se probó como Chef, creando dos

platillos de exótica manufactura y asombrosa rapidez, los “huevos plataneros en

salsa de chile perón” y las “mojarras ahogadas en salsa de tomate al cilantro”.

Esta personaje, con el paso de los años, cursó la Escuela Normal Superior de la

Ciudad de México en 1963 y se hizo docente de Mecánica en la secundaria “Benito

Juárez” de Ocampo, Tamaulipas, siendo su director el profesor Raúl García y García

y la subdirectora, la maestra María del Carmen Rodríguez Alarcón, allá por 1980.

“Debo a mi padre los conocimientos de mecánica automotriz, en razón de que fue

uno de sus oficios, no olvido la restauración de un motor de camión 6 cilindros en

línea Chevrolet 1951, en donde me tocó tomar acción sobre la culata dispuesta en

un banco de trabajo, al que le asentaba las válvulas con grasa esmeril”, citó su hijo.

“Ver al cabo de una semana, la conexión de los cables de bujías en la máquina ya

reparada y mi padre diciendo, orden de encendido: 1, 5, 3, 6, 2, 4; accionar la

marcha y ver el motor funcionar, es de los muchos prodigios que hacían de mi padre,

un hombre brillante y poderoso”, refirió el Ingeniero Pepe Luis Molina Cardona.

“Por la mañana estuve arreglando mi camioneta (La Viajera Incansable), lo cual

propició una cascada de recuerdos de mi señor padre terrenal Don José Molina

Martínez, El Restaurador de los Motores de Combustión Interna”, comentó José Luis

Molina, quien aseguró, “que su padre fue un hombre convertido y excepcional”.

Don Pepe Molina falleció el 18 de Febrero de 2017 en Ocampo, Tamaulipas y su

vástago José Martín Molina Cardona, hace años escribió para su amado progenitor,

“Mi papá nació entre olores de pino y brea. Y murió entre olores de azahares y caña

de azúcar. Entre sones abajeños y sones huastecos”.

Prosiguió su hijo Martín Molina, “Entre el lago azul de Zirahuén y el río Yaguatirica.

Entre los charales y las acamayas. Entre los aserraderos de Tzatzio y el aula de la

Secundaria de Ocampo. Entre el discurso y la acción”. Narra su hijo de su padre, “él

eso me heredó, junto con mi amá y también me enseñó a no desfallecer”.

