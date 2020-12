TAMPICO, TAMAULIPAS, 3 DE DIC. DE 2020.- Al no resolverles hasta el momento ninguna autoridad el no pago de apoyo federal de 7 mil 200 pesos, las despicadoras de camarón esperarán sólo dos semanas más antes de iniciar movilizaciones en el sur de Tamaulipas.

Aureliana Núñez Piña, líder de este sector productivo dijo en entrevista que están molestas

porque mil personas que nada tenían qué ver con la actividad sí recibieron el apoyo.

De las verdaderas trabajadoras de esa rama indicó que son más de 700 las que se quedaron

sin apoyo, aun así, siguen trabajando actualmente debidamente acreditadas con las tarjetas

de salud.

“Los apoyos quedaron encantados, la diputada Olga Sosa ha luchado, está al pendiente pero

tampoco lo ha podido resolver, mandamos un correo que nos enviaron de México con la

diputada Olga, toda la documentación y estamos en espera”, señaló.

Aureliana Núñez dijo que desconocen cuál fue el error.

«A las que les dieron el apoyo sin estar en el padrón ellas ya “fregaron”, ahora el problema

es de quienes sí hacen este trabajo» aseveró la ex regidora.

Sobre la delegada federal en el sur, Elizabeth Cruz dijo que no ha tenido ningún contacto

con ella.

«Y ella como que no quiere y el señor José Ramón no ha venido tampoco, no creo que no

sepa de nosotros”.

Sobre el paso a seguir en este problema, Núñez Piña señaló: ‘Estoy en una reunión con mis

compañeros para ver que hacemos, una manifestación porque no es justo, ya acabó el año y

no hubo nada y luego vienen las precampañas y no nos van a dar nada”, finalizó.