NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, 23 DE DIC. DE 2020.- En esta Navidad y el Año Nuevo 2021, el presidente municipal Enrique Rivas Cuéllar mandó un mensaje de reflexión y unidad a Nuevo Laredo e invitó a todas las familias a cuidarse para tener salud y vida, y evitar más contagios de Covid-19.

“Cuídense esta navidad y fin de año, no hagas confianza. Regala sana distancia, regala vida. Si queremos seguir celebrando navidades y años nuevos posteriores hay que cuidarnos, que esta no sea la última navidad que celebremos”, dijo el alcalde.

En Nuevo Laredo, la pandemia ha cobrado más de 350 vidas de personas de todas las edades y ha afectado a más de 3 mil ciudadanos, por lo que el llamado es a quedarse en casa y evitar reuniones con personas ajenas a la familia que habita en el mismo domicilio.

“Valoremos la salud, no caigamos en la irresponsabilidad. Esta crisis nos va a dejar un cambio de hábitos, debemos seguir utilizando el cubrebocas, aplicar la sana distancia, el gel antibacterial y el lavado de manos. No debemos bajar la guardia para que no crezca la estadística de infectados y de muertos aquí en Nuevo Laredo”, enfatizó el edil.

Por último, Rivas Cuéllar reconoció el trabajo de los integrantes del Cabildo en este 2020, y los encomió a seguir con el apoyo y trabajo en beneficio de las familias neolaredenses.