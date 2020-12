GUADALAJARA, JALISCO, 18 DE DIC. DE 2020.- El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, mandó un mensaje por el asesinato de Aristóteles Sandoval en Puerto Vallarta hoy en la madrugada.

Este no fue solo un duro golpe para su familia, es un golpe fortísimo para todo nuestro estado. Por supuesto, un profundo dolor para mí en lo personal. Lo digo no solo porque fui adversario político, también fuimos amigos porque siempre supimos diferenciar la naturaleza de nuestra actividad profesional con las cuestiones personales”

Alfaro señaló que estará agradecido porque se hizo amigo de su familia y por ello desde muy temprano se comunicó con la esposa y padre de Sandoval para expresarles su condolencia e informarles que darán con los responsables.

Refrendamos el compromiso de ir hasta las últimas consecuencias en la investigación para dar con los responsables de este acto”

Asimismo, indicó que el día de mañana se hará guardia de honor en el palacio de gobierno del estado para despedir al exgobernador Sandoval.

Alfaro mencionó que desde muy temprano tuvo comunicación tanto con la secretaria de Gobernación como con el de Seguridad para coordinar los esfuerzos en las tareas de investigación y redoblar la vigilancia en Puerto Vallarta. Incluso, el fiscal del estado se trasladó a la zona del atentado para supervisar los trabajos de investigación.

Hay avances importantes que se han ido informando y seguiremos informándole al pueblo de Jalisco”.

Por otra parte, dijo que el homicidio es un desafío contra el estado mexicano, pero que no bajarán la guardia.

Es un hecho que nos duele profundamente. No solo es un homicidio, es un desafío contra el estado mexicano, es un reto que nos obliga a las instituciones a no bajar la guardia, a mandar un mensaje claro que no nos van a doblar, que vamos a seguir trabajando para recuperar la paz y tranquilidad del estado.

Finalmente, resaltó que es un momento difícil, pero que juntos saldrán adelante.

Es un momento de estar unidos todos los jaliscienses porque enfrentamos a delincuentes que buscan sumir a nuestro estado en el miedo y la zozobra. Es un momento difícil para Jalisco y México, pero juntos vamos a salir adelante”