Ciudad Victoria, Tamaulipas (13 de diciembre de 2020).- La pandemia del coronavirus ha dejado a tamaulipecos sin trabajo y sin recursos, y ahora dependen de los planes de ayuda de los gobiernos, además ha provocado una desigualdad y pobreza.

Y en este caso, el municipio es el primer nivel de gobierno próximo a las necesidades sociales y debido a esa cercanía, es que se debe trabajar para solucionar los problemas de las comunidades pronta sin pretextos ni excusas.

Fue el exhortó del legislador local priista Florentino Saenz Cobos, hacia las autoridades, pues dijo, que el covid 19 ha echo más grande la brecha de desigualdad y ha resaltado la desventaja sociales de muchas personas.

Pues aquellos que se encontraban en situación de pobreza al inicio del año hoy aún son más pobres, donde se desconoce que están efectuando los ayuntamientos para apoyar a las familias, por lo que se debe ser sensibles ante esta situación de manera urgente

Los municipios, dice, deben tomar todas las medidas necesarias para la implementación de un programa alimenticios que ayude a la gente de zonas de atención prioritaria y que se encuentran en condiciones de desigualdad.

«Es tiempo de demostrar la mayor sensibilidad posible, puesto que las palabras no ayudan si no van aparejadas de resultados y de propósitos que realmente vayan a transformar realidades haya en las regiones ejidales y colonias desamparadas de algunos municipios que están muy bien focalizadas», dijo.

Y dice que es tiempo de mayor sensibilidad posible puesto que las palabras no ayudan. Y programas que la bancada del PRI propone, si bien no van a solucionar del fondo el problema del tema de la pobreza, si va a dar el respaldo necesario para que las personas puedan satisfacer su necesidad básica que es el alimento.

«Votar a favor de este exhortó es votar por la sensibilidad y por aquellos que no tienen los alimentos suficientes para sastifacer sus necesidades básicas, es votar por la dignidad humana, por nuestros hermanos que menos tienen y que esperan de nosotros a través de estas acciones que los municipios operen haya en sus comunidades, en sus responsabilidades a favor de la gente más desprotegida»..

