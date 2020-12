CIUDAD DE MÉXICO, 25 DE DIC. DE 2020.- La pena máxima, 60 años de prisión, fue la sentencia que recibió el feminicida de Yesica Celene Mújica Hernández, la joven de 28 años asesinada el 19 de marzo de 2018 al interior de la plaza Reforma 222 en la Ciudad de México.

Con lágrimas en los ojos, quiero compartir con ustedes esta noticia, que saben muy bien no devuelve la felicidad, después de dos años nueve meses de cansancio, lágrimas, dolor, espera, paciencia interminable, llegó la justicia de mi hija y fue la justicia muy buena porque era lo que yo esperaba”, dijo a Excélsior Luz María Mújica Hernández, madre de Yesica Celene y abuela a cargo de su nieto.

Me parece que la juez de enjuiciamiento, Belén Bolaños Martínez, emitió una sentencia muy valiente, con perspectiva de género, analizando todos y cada uno de los medios de prueba que fueron aportados”, consideró Adrián Polanco Polanco, abogado de la mamá y el hijo de Yesica Celene.

Se desahogaron pruebas muy importantes, que tienen que ver precisamente con la investigación de este tipo de delitos de violencia feminicida; me parece una resolución que va a marcar un hito porque se tomaron en cuenta los antecedentes, la circunstancia, cómo ocurrieron los hechos, la violencia previa al feminicidio; que no fue únicamente ese día, sino que existió años de violencia que culminó en un feminicidio; está escalada de violencia que crece y de la que diario muchas mujeres son víctimas fue válida y valientemente analizada por la jueza”, añadió el abogado.

A decir de Luz María fue la labor del abogado la que consiguió la sentencia, pues antes de su llegada al caso en noviembre de 2019, la carpeta y las investigaciones eran un caos.

La justicia de mi parte a mí no me ayudó, no me apoyó en nada, por qué, porque desde un principio a mi me pedían muchas cosas, me decían cosas que a mí no me parecían, por ejemplo una de estas fue cuando nos empezaron a decir que agarramos el juicio abreviado”.

Sin embargo, el abogado advierte que este no es un caso cerrado. “ Este es el primer paso hacia una justicia plena para la señora Luz María y para el menor (hijo de Yesica Celene), falta la reparación integral del daño, que será otra lucha que tenemos todavía que dar”.

Por su parte Luz María mandó un mensaje a las madres y mujeres que siguen en espera de justicia. “No se rindan, porque la justicia si llega, yo nunca me rendí, las mamás así lo pueden lograr, así como yo, una sentencia exitosa”.