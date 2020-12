El desarrollo de las plataformas de streaming online ha impulsado la creación de una gran cantidad de series televisivas de gran éxito y popularidad entre los espectadores. El año 2020 fue un periodo particularmente ideal para ver las mejores series lanzadas en los últimos tiempos.

En esta ocasión, los aficionados al cine y la TV tendrián la oportunidad de conocer algunas de las mejores series de streaming online disponibles en Internet. A través de plataformas online como Seriesyonkis, un importante porcentaje de la población ha disfrutado de los contenidos destacados a continuación:

The Crown (Temporada 4)

The Crown es una de las mejores series de streaming de los últimos años. Lanzada por Netflix el 4 de noviembre de 2016, la historia que relata la vida de la reina Isabel II ha llegado exitosamente a su cuarta temporada.

Con los nuevos capítulos estrenados el pasado 15 de noviembre, los aficionados a la realeza británica tienen la oportunidad de ubicarse entre los años 70 y 80 del siglo XX. Una nueva etapa de la serie que abarca las historias de Margaret Thatcher, líder política de Reino Unidos, y la princesa Diana de Gales, una de las princesas más apreciadas de la historia. En esta ocasión, estas dos personalidades se unirán a la serie encabezada por la Reina Isabel II, ofreciéndole al público algunos de los detalles históricos más importantes de la monarquía constitucional y su gobierno. Sin duda, una de las mejores series del 2020.

Mrs. America (miniserie)

Una de los aspectos que han caracterizado a las series online ha sido el lanzamiento de pequeñas producciones conocidas como miniseries. Pequeñas en cuanto al número de capítulos que estas exitosas y aclamadas series ponen a disposición de los espectadores.

En este sentido, Mrs. America se ha destacado como una de las mejores series del 2020 debido a la gran carga histórica de esta producción de drama biográfico. Mrs. America se encarga de relatar algunas de las mejores historias que rodearon la lucha por la ratificación de la Enmienda de Igualdad de Derechos.

La enmienda fue un proyecto impulsado a principios de la década de los 70, la cual tenía como objetivo establecer normas legales que regulan la igualdad laboral, de propiedad y divorcio, entre hombres y mujeres en Estados Unidos. Estrenada el pasado 19 de abril, Mrs. America es una de las series que los aficionados al entretenimiento online no se deben perder.

Better Call Saul (Temporada 5)

Better Call Saul se ha convertido en un destacado “spin off” de la conocida y aclamada serie de HBO Breaking Bad. A pesar de sus inicios un poco lentos, la serie protagonizada por el particular abogado Saul Goodman ha logrado superar todas las expectativas.

Saliendo al paso de los rumores de cancelación, Better Call Saul siguió acompañando a sus seguidores este 2020 con el estreno de su quinta temporada el pasado 24 de febrero. Cada vez acercándose más a la serie original, Better Call Saul mantiene su propia y atractiva personalidad que ha motivado su gran éxito en los últimos años. Quizás no sea la serie con mayor número de titulares en la prensa online. Sin embargo, es una de las opciones más vistas y, sin duda, una de las mejores series del 2020, creada por Vince Gilligan y Peter Gould.

Podría destruirte (Temporada 1)

Entre las mejores series emitidas por primera vez en el 2020 se encuentra “I May Destroy You”. El pasado 8 de junio se estrenó la destacada y valiente producción creada por Michaela Coel, la exitosa creadora de Chewing Gum.

La historia se ha dedicado a consensar la cultura de la violencia sexual, el consentimiento y los prejuicios sociales, a través de la vida de Arabella Essiuedu. Se trata de una escritora que es atacada y sufre una violación una noche en Londres, pocos minutos después haberse despedidos sus amigos. Una serie que no solo rechaza el ataque sufrido por Essiuedu. Además, logra profundizar en la gravedad de este problema social, la manera en cómo se ha desarrollado con el paso de los años y el futuro que le espera a la protagonista.

Sex Education (Temporada 2)

Finalmente, entre las mejores series del 2020 no puede faltar la aclamada y de gran popularidad Sex Education en su segunda temporada. A principios de año, el pasado 17 de enero fueron estrenados los nuevos capítulos de la serie que ha llevado a los espectadores por el proceso autodescubrimiento sexual de los protagonistas.

Asimismo, el abuso sexual, las enfermedades de transmisión y las adicciones, son algunos de los tópicos más característicos que han definido esta nueva etapa de la serie. El creador de la serie, Laurie Nunn, invita a reflexionar sobre los problemas juveniles, a la vez que logra hacer reír al público con la interesante historia.