Ciudad Victoria, Tamaulipas (1 de diciembre de 2020).- La pobreza en aproximadamente mil 380 comunidades rurales del estado se ha agravado, ello por la eliminación de la mayor parte de los programas federales dirigidos al campo.

Raúl García Vallejo, dirigente de la Liga de Comunidades Agrarias en Tamaulipas, dijo que el problema resulta más grave porque la mayoría de la población de esos ejidos son adultos mayores y niños.

Pues los jóvenes están emigrando a las ciudades en busca de mejores condiciones de vida y frente a esa realidad, la pobreza ha crecido significativamente porque hay familias que dependían por completo de las diversas acciones del gobierno federal.

Por ello es urgente que se implementen políticas públicas que vayan al rescate de todas esas familias, que muchas veces no tienen qué comer.

Desde el año pasado, refiere, no hay incentivos para la producción , ni créditos para los pequeños productores.

Con el préstamo, menciona, se apoyaba a la gente y ahora se necesita que haya una conjunción de esfuerzos de los tres niveles de gobierno, pues se dice que hay apoyos sociales y a muchos no les llega nada.

La crisis económica provocada por la pandemia del Covid-19 y la falta de apoyos federales, añade, que los campesinos del sector social han quedado en la indefensión.

Inclusive está comprobado que los habitantes de las zonas rurales, ante la cada vez peor economía global y los escasos o nulos apoyos, son los más pobres.