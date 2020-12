CIUDAD DE MÉXICO, 24 DE DIC. DE 2020.- En una jornada histórica, el Gobierno de México transmitió a todo el país el inicio de la vacunación contra el Covid-19, calificado por la Secretaría de Salud como «el terrible enemigo de la humanidad».

Desde tres entidades federativas gobernadas por distintas fuerzas políticas (Ciudad de México, Querétaro y Estado de México), la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador fue el medio a partir del cual la sociedad atestiguó la aplicación del antígeno de Pfizer a dos enfermeras y un médico, que se convirtieron en los primeros tres mexicanos en ser vacunados.

María Irene Ramírez, de 59 años de edad y quien es jefa de enfermería en la unidad de terapia intensiva del Hospital Rubén Leñero, fue la primera en ser vacunada y previo a la inoculación dijo sentirse nerviosa y feliz «por recibir el mejor regalo en este 2020».

«La verdad es que es el mejor regalo que pude haber recibido en el 2020, esto me da pauta para seguir, ahora con más seguridad y más bríos, para seguir al frente en esta guerra de un enemigo invisible, vamos a seguir adelante y sí, tenemos miedo pero tenemos que seguir adelante porque alguien tiene que hacerle frente a esta lucha y yo estoy dispuesta seguir en la línea de fuego», expresó instantes previos a la aplicación de la vacuna y a pregunta expresa del subsecretario de salud, Hugo López-Gatell desde el Hospital General de México.

Después de que fue administrada la vacuna, el funcionario de la secretaría de salud le preguntó a Irene si dolía y ella respondió entre risas y aplausos de los asistentes «un poquito».

López-Gatell aprovechó este momento para destacar que con la vacuna en nuestro país marca un cambio en el manejo de la epidemia debido a que ahora se cuenta con un mecanismo de protección contra el Covid «muy efectivo» para darle la vuelta a la pandemia.

No obstante, aclaró que hay que tener en cuenta que la epidemia no acabará de un día para otro, por lo que hay que seguirse cuidando.

«No acaba de un día para otro la epidemia, llevaremos varios meses en que se logre controlar en México y en el mundo, así que no debemos bajar la guardia, debemos seguir durante varios meses con las medidas de protección: la sana distancia, el cubrebocas, el lavado de manos, etcétera, pero hoy cambia definitivamente la perspectiva, hoy tenemos la esperanza de que con la vacuna SARS-CoV-2 empezaremos a combatir de manera mucho más efectiva a este terrible enemigo de la humanidad», subrayó López-Gatell.

En seguida, se dio paso a la transmisión desde Querétaro, en la 17 zona militar en donde se aplicó la vacuna de Pfizer a María del Rosario Lora López, jefa de enfermeras del Hospital General Regional Número 2 del IMSS, El Marqués.

En ese lugar el director del IMSS, Zoé Robledo Aburto aseguró que se trata «de una Navidad inolvidable» para todos porque con este hecho inicia el final de la epidemia que ha sido terrible para todo el mundo.

«La verdad señor presidente, es el mejor regalo para todo el personal de salud, de Navidad, a quienes han estado en esta primera línea de batalla, que sean los primeros en vacunarse, yo creo que les vamos a poder dar un gran aplauso a María del Rosario y a todos los que empiezan a llegar”, destacó Zoé Aburto.

También, Robledo Aburto preguntó a la enfermera voluntaria cómo se sentía, a lo que ella respondió «muy emocionada» y agradecida de recibir la vacuna.

El director del IMSS detalló que la vacuna arribó al regimiento militar arribó a las 6 de la mañana para estar en condiciones óptimas de suministro.

En el tercer enlace en la conferencia matutina de López Obrador, el director del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda dio pie al momento en que el mayor médico cirujano, jefe de asistencia interna del Hospital Militar de zona en Toluca, Estado de México fuera vacunado en esa sede militar.

«Muy agradecido por haber recibido la vacuna y darme la oportunidad de seguir trabajando con mayor esmero y dedicación en la atención de los pacientes covid» declaró el médico militar luego de haber recibido la protección contra el virus.

Por su parte, el director del ISSSTE dijo estar muy contento de que en Navidad se inicie la vacunación contra el covid19 porque dará mucha esperanza a los mexicanos en general para los próximos meses.

‘NO ME HE VACUNADO, HASTA QUE ME TOQUE’

Tras encabezar a distancia la aplicación de la vacunación contra el Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador remarcó que la farmacéutica Pfizer cumplió con el acuerdo suscrito con el gobierno de México.

Aun cuando reconoció que en el ejercicio de calibración «son pocas vacunas» las que llegaron, 3 mil vacunas, México se convirtió en el primer país en toda América Latina en tener disponible el antídoto y aplicarlo este 24 de diciembre a 2 mil 975 personas, integrantes de los equipos de salud de combate al SARS-CoV-2.

Incluso, aseguró que en caso de que haya un incumplimiento del convenio firmado con Pfizer, se informaría a todos los mexicanos.

Además, rechazó que él o parte de su gabinete se hayan aplicado ésta u otra vacuna, como lo aseveran algunas versiones en redes sociales.

De hecho, admitió que ya está haciendo sus cuentas de cuando le va a tocar aplicarse la vacuna de Pfizer.

Es parte de la politiquería, son muy inmorales nuestros adversarios (…) son muy hipócritas, muy mentirosos y muy corruptos (…) no es cierto, imagínense ¿cómo voy hacer eso? Yo lo que estoy haciendo es cuidarme, hasta que me toque, ya estoy sacando también mis cuentas, me va a tocar como para marzo por la edad y por la hipertensión», señaló.