Ciudad de México.- Sabado 26 de diciembre del 2020 Desde la aparición del coronavirus, muchas empresas decidieron adoptar la modalidad de home office para continuar con sus actividades. Y si bien tiene miles de ventajas trabajar desde casa, no nos dejarás mentir: el dolor de espalda se puede volver insoportable. Esto es debido a que muchas personas usan las sillas de su comedor para sentarse, cuando realmente no están diseñadas para esos largos ratos frente a la computadora. O peor, ¡hay quienes trabajan desde la cama! La postura correcta te ayudará a evitar y prevenir el dolor de espalda provocado por el home office. Aquí te damos algunos tips para que este no sea tu sufrir del día a día.

LA PANTALLA DE LA COMPUTADORA A LA ALTURA DE TUS OJOS

Uno de los primeros errores que cometen muchas personas en el home office, es tener la computadora en un escritorio bajo, lo que provoca que tengan por periodos MUUY largos la cabeza agachada, y claro, ahí es donde surge el terrible dolor de cuello. Lo mejor es poner la computadora de tal manera que tu cabeza permanezca derecha, sin forzar a que estés en una posición incómoda. Puedes ponerla en una mesa y poner un teclado abajo para tampoco forzar tus hombros (ayúdate, por ejemplo, con una mesita extra, y un teclado inalámbrico, si usas lap top).

INVIERTE EN UNA BUENA SILLA

Lo sentimos, esa hermosa silla que compraste para que tu casa se vea hermosa NO es buena para el home office. Las sillas de oficina están diseñadas para que tu cuerpo mantenga una buena postura, no te canses y tu espalda no sufra. Si en tu oficina no es posible pedir prestada una silla, lo mejor será invertir en una. Piensa que es invertir en el espacio de tu casa que dedicas tiempo y dedicación a tus proyectos personales, y que vale la pena que sea un lugar cómodo.

NO OLVIDES INVERTIR EN UN BUEN MOUSE

Oh, sì: trabajar con un mouse también le puede hacer daño a las articulaciones de tus manos. Seguro has visto que muchas personas usan guantes especiales, debido a que sufren daños musculares por estar tanto tiempo en la computadora, o con un mouse no ergonómico. Invertir en un buen mouse podrá resolver el problema, pero también recuerda hacer algunos ejercicios de dedos y manos para que no tengas problema en este aspecto.

HACER ESTIRAMIENTOS

¡Esto es básico! Incluso si estás en una oficina, es crucial que al menos cada hora te levantes a caminar tantito, estirar las piernas al igual que brazos y hombros. ¡Tu cuerpo necesita moverse! Hay gadgets (como los relojes inteligentes) que te dan avisos para que des unos pasos antes de continuar tu jornada laboral; si lo tuyo no es usar smart-watches, ponte tú el recordatorio, y en casa aprovecha para hacer un poquito de yoga; hay videos de cinco y diez minutos para que tu cuerpo libere el estrés y tensión.

VISITAR A UN FISIOTERAPEUTA

Este siempre es un consejo de oro: escuchar a los expertos. Si bien tener el monitor a la altura de tus ojos o hacer estiramientos puede ayudarte, recordemos que TODOS los cuerpos son distintos, y que quizás haya una solución específica si tienes un dolor que simplemente no se alivia. Puedes usar los tips que pusimos aquí para resolver estos detalles, pero recuerda cuidar tu cuerpo con una revisión médica completa. ¡Tu cuerpo lo agradecerá!