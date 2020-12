No acabo de entender la fobia del señor presidente Andrés Manuel López

Obrador porque el PAN, PRI y PRD, siendo de ideologías radicalmente

diferentes hayan decidido integrarse en coalición como partidos políticos, para

participar en las elecciones intermedias del 2021, salvo que su temor sea la

derrota de MORENA y sus candidatos, ya que de llegar a ser así su proyecto de

transformar a México en un país socialista seguirá siendo un sueño del

tabasqueño.

Cabe señalar que desde las elecciones presidenciales de 1988, 1994, 2000,

2006 y 2012, hubo coaliciones. Por cierto la izquierda en el nuevo sistema

pluripartidista es la más coalicionista. En las elecciones de 1988 cuatro partidos

apoyaron a Cuauhtémoc Cárdenas y en todas las elecciones presidenciales

subsecuentes la izquierda fue en coalición en torno al PRD y sus candidatos

presidenciales.

Pero no solo la izquierda ha usado las coaliciones; en el 2000 el PAN y el

PVEM fueron unidos en apoyo a la candidatura de Vicente Fox y también obra

en antecedentes que el PRI fue aliado en las elecciones del 2006 y 2012 con el

PVEM. Con lo que se confirma que en México se ha venido consolidando

entre los partidos políticos la tendencia a formar coaliciones de diferente tipo

después de llegar a un acuerdo sobre algún proyecto o para lanzar juntos

candidaturas a diversos puestos de elección popular como sucedió en 1988.

Lo que da risa es que dentro de su ignorancia los seguidores del

macuspano digan que la alianza “VA POR MEXICO” del PRI, PAN y PRD, “es

inmoral”, pero lo que no es perdonable que también el diputado y hoy por hoy

dirigente nacional de MORENA, MARIO DELGADO CARRILLO, también lo

ande gritando a voz en cuello o tendría que aceptar que me equivoqué

con el tal Mario y no pasa de ser otro naco fanático de López Obrador.

También llama la atención el que a López Obrador no le guste la coalición del

PRI, PAN y PRD, por ser de ideologías diferentes, pero es que no hay de otra,

solo que vengan políticos de otros planetas a participar en la contienda, así el

mister presidente podría ver otras caras y otros partidos.

Una cosa es cierta que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho

todo lo que ha querido, como el que la coalición PAN-PRI-PRD busca tener

mayoría en la Cámara de Diputados para condicionar la aprobación del

presupuesto y regresar a las partidas de los moches, lo que apenas dijo el 24

de diciembre.

Luego como los niños, advirtió que “Toco madera, pero también que le vayan

pensando, porque si logran ese retroceso, yo no voy a ser cómplice de

corrupción, las partidas de moches se acabaron y acudiría a la instancia legal

que corresponda, pero no voy a ser cómplice en la entrega de sobornos; se

acabó el maiceo”, remarcó.-

Pero lo más terrible y aberrante que ha dicho el mandatario, sin ninguna

prueba en las manos, es que la oposición quiere quitarle el dinero del

presupuesto a los pobres, para eso se están aliando. “No les importan las

gubernaturas, las presidencias municipales, les importa ganar el Congreso , en

la Cámara de Diputados lo han dicho”. En Estados Unidos lo hubieran parado

como lo hicieron con Donald Trump. En México el presidente tiene azorrillados

a todos los mexicanos, esa es la verdad.

Vaya con sus terribles excesos y ofensas para los dirigentes de los tres partidos

que integran la coalición, pero nadie lo para ni le dice nada, seguramente por

estar ahora en el poder, pero la coalición es legal de acuerdo al artículo 54 de la

Constitución, cuyo convenio de coalición incluso ya fue presentado y aprobado

por el INE, por lo que el mandatario nacional les merece respeto, pero hasta

parece que le tienen miedo.

Por cierto creo que el INE hace mal al aumentar la cantidad de las boletas

electorales que se van a entregar a las llamadas “Casillas Especiales”,

seguramente porque esperan una gran votación, como en el 2018, pero ya

estamos en el 2020 y las votaciones van a ser hasta junio del 2021 y la gente

ya se dio cuenta del engaño de López Obrador. Lo que no sé es que si

de ésta forma lo quieren ayudar, pero nos da la impresión que si.

La mar de interesante la noticia del periódico El País que

“la madre de la vacuna contra el COVID” es una mujer de nombre Katalin

Karikó, que nació en una pequeña ciudad húngara, Kisújszállás, a unos 100

kilómetros de Budapest, creció feliz en una casa de adobe, sin agua corriente

ni electricidad y hoy por hoy es una de las científicas más influyentes del

mundo.

Los descubrimientos de la bioquímica de 65 años de edad, de los que se pasó

40 trabajando en la sombra, es la pionera de las vacunas de ARD que fueron

clave para las inyecciones de Moderna y BioNTech y con ello se ha ganado ya

el título de “la madre de la vacuna contra el Covid. Sin descartar que

le lleguen a otorgar el Premio Nobel por su aportación. “En verano podremos,

probablemente, volver a la vida normal”, auguró la maravillosa mujer.

Regresa al juego político la gran dama de Nuevo Laredo, Mónica García, a la

que recién le fue conferido el cargo de dirigente estatal de Mujeres del

Movimiento Territorial-Tamaulipas, del Partido Revolucionario Institucional.

Bienvenida a su partido y un saludo a su esposo, Ramiro Ramos Salinas,

ex diputado local y ex líder del Congreso del Estado.

Por cierto da mucho gusto el que la mexicana, Dalila Aldana Aranda haya

sido galardonada con la Orden de la Legión de Honor, condecoración que

otorga el gobierno de Francia a quienes tengan méritos extraordinarios en los

ámbitos civil y militar.

El fin de semana nos enteramos que el Dr. Eduardo Villalobo Polo, titular del

Departamento de Microbiología de la Universidad de Sevilla, España, impartió

la conferencia “Metodología para la Detección del SARS-Cov-2 “, como parte

de las actividades en el marco del Primer Congreso Virtual de Químico

Farmacéutico Biólogo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

En el evento organizado por la Unidad Académica Multidisciplinaria ReynosaAztlán (UAMRA), el expositor se refirió a los métodos de detección de virus,

que ha causado severos estragos a la población mundial por la forma tan

rápida de propagación.

Tras recordar su vinculación con la UAT desde hace cuatro años, cuando hizo

una estancia en la UAMRA, trabajando en éstos mismos modelos de

detección, el Dr. Villalobo Polo comentó que, así como las herramientas

científicas son esenciales para el combate del virus, también son importantes

las medidas sanitarias y una de las más importantes es la sana distancia.

