CIUDAD DE MÉXICO, 24 DE DIC. DE 2020.- Defensor de las estrategias sociales y políticas del gobierno, el coordinador de la bancada del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval Flores, ahora precandidato a la gubernatura de Michoacán, alerta sobre la necesidad de que las acciones de la Cuarta Transformación no le carguen la mano a la clase media.

“Es ahora la clase media la que está saliendo más afectada, porque estamos con los más necesitados, y con los de arriba, que no necesitan. Pero la clase media, que siempre sobrevive de sus ingresos y algunos extras, pues está siendo un poquito afectada, y yo creo que debemos de componer ese rumbo porque eso se va a ver reflejado el 6 de junio de 2021”, advierte.

Explica que a la clase media se le cargó la mano durante el periodo neoliberal en el que prácticamente casi la desaparecen. “Sólo había ricos y pobres. Y ahora queda una clase media pequeña, pero la seguimos maltratando ¿Por qué? Porque la recaudación sigue descargando sobre los mismos. No se amplía la base tributaria y ahí tenemos que irnos a fondo y hacer una reforma para no seguir descargando todo sobre los mismos”.

Explica, en entrevista con Excélsior, que la denominada Cuarta Transformación se sustenta en cambios graduales que, en esta Legislatura, habrían de limitarse en los temas jurídicos y políticos, para dar paso en el siguiente tramo a los cambios económicos de fondo.

Destaca que se han aprobado 19 dictámenes con modificaciones a 36 artículos de la Constitución, de 136 que tiene, destacando los contenidos en el Cuarto para garantizar los apoyos a adultos mayores, personas con discapacidad y becas estudiantiles, así como las relacionadas con la educación, Consulta Popular y Artículo 19. “No hemos votado una sola que vaya en contra del pueblo mexicano”, sostiene.

“Ya estamos en la ruta del outsourcing. Ahora, el Presidente ahí cedió. Es un tema que por primera vez estamos como marginalmente tocando y es lo que debiéramos hacer en el segundo tramo, cuando veamos la parte económica de manera profunda”, detalla.

Señala que, a pesar de los graves problemas que la pandemia profundizó en el empleo y en la salud, sectores dañados por el modelo neoliberal, insiste, “sí se le dio un giro de 180 grados al presupuesto”, favoreciendo de manera directa a la población que más necesita del apoyo gubernamental.

Confía en que el proyecto de López Obrador podrá demostrar que la izquierda también sabe producir riqueza y no sólo distribuirla. “Es la mentalidad que no logra todavía mover al empresariado mexicano que está acostumbrado a que el gobierno está de su lado, a que las leyes están de su lado y entonces trata de explotar lo más que se pueda al trabajador. Eso me parece que va a cambiar”.

Sin embargo, para el coordinador de la diputación petista, la que con mayor activismo defiende la idea de que López Obrador terminará con el neoliberalismo en México, no existe la menor duda de que ahora “siguieron ganando los mismos”, en referencia al hecho de que los recursos transferidos por el gobierno a los más pobres están gastándose en un consumo de alimentos, medicinas, vestido y vivienda –“si les queda algo”— que beneficia a las élites económicas.

“Siguen ganando los mismos. Ahora que el capital financiero es el que está comandando la economía nacional, como la internacional. Ahí no hemos movido absolutamente nada. Porque no hemos tocado la otra relación que generó el modelo neoliberal, que es la gran concentración de la riqueza en unos cuantos. Y ahí aparecen los grupos empresariales y ahí está el grupo Salinas Pliego y Esteban Moctezuma representa a ese grupo político, por alguna razón de factura política. Es el área más conservadora de la Cuarta Transformación”, diagnostica.

Pero subraya la importancia de haber movido ya hacia arriba el salario de los mexicanos, un tema antes estancado.

El petista es crítico con los gobernadores de oposición que, desde su análisis, “no han comprendido que no estamos en una alternancia; estamos en una ruptura de a de veras y vamos a un cambio de régimen que va a durar un buen rato para el bien del pueblo de México”.

Cuestiona al Instituto Nacional Electoral por considerar que “está muy ensoberbecido”. Y pronostica: “Si el INE no logra ponerse a la altura de las circunstancias, vamos a tener dificultades”.

Sostiene que la elección de 2021 será como un plebiscito, por lo que al refrendar el proyecto del presidente López Obrador la gente votará por Morena, PT o PVEM.

“¿O quieres que regrese el modelo neoliberal, la corrupción, el despilfarro, el abuso con PRI, PAN y PRD?”, resume al detallar que ahí estarán gobernadores y algunos empresarios.

Rechaza que exista una intromisión presidencial en el proceso y lamenta que Morena se encuentre “en una situación compleja: están perdiendo el propósito de la Cuarta Transformación, y les está ganado el gen perredista de luchar por candidaturas y pueden poner incluso en riesgo la ruta y el avance que hemos tenido”.