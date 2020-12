TAMPICO, TAMAULIPAS, 29 DE DIC. DE 2020.- Alrededor de veinte salones de eventos sociales han cerrado en la zona conurbada derivado de las afectaciones que ha causado la pandemia por Coronavirus en este año, reveló Reyes González del Ángel, presidente de la Asociación de Empresarios de Restaurantes y Alimentos Condimentados quien advirtió que si la situación sigue igual en donde gobierno no los deja trabajar cerrarán más.

«Definitivamente los salones de eventos estuvimos trabajando a una capacidad del 20%, se cancelaron demasiados eventos y los que se llegaron a hacer fueron muy pocos con una cantidad de personas máxima de 70 75 lo cual no dio resultado ni para el empresario ni para el cliente porque se elevaron los costos», explicó.

Reyes González señala que a la fecha, de lo que él sabe, han cerrado aproximadamente 20 negocios del giro de salones de eventos en pues muchos rentaban local y ya no pudieron solventar ese gasto.

«El problema no éramos los salones de eventos porque nosotros, la mayoría cubríamos lo que exigía Coepris y hasta más con tal de que nos permitieran trabajar pero no fue así, sin embargo las fiestas siguen haciéndose en casas, bodegas, talleres y allí no hay control de nada, no hay control de horario ni de bebidas a menores, no hay control sanitario y todo eso va a causar un rebrote a principio de año», aseveró.

Reyes González comentó que durante la pandemia ya han estado cerrando muchos salones y si la situación sigue igual seguirán cerrando.

El empresario reveló que hasta el momento han cerrado como 20 salones.