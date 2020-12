México, 18 de Diciembre 2020. El mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez finalmente sí estará presente en la temporada 2021 de la Fórmula 1, luego de que este viernes 18 de diciembre se hizo oficial que firmó un contrato de un año para ser el nuevo piloto de la escudería Red Bull, tras su salida de Racing Point.

«Estoy increíblemente agradecido con Red Bull por darme la oportunidad de correr con Red Bull Racing en 2021. La oportunidad de correr para un contendiente al campeonato es algo que he estado esperando desde que me uní a la Fórmula 1 y será de mucho orgullo llegar a la parrilla con los colores de Red Bull junto a Max (Verstappen)», declaró el mexicano para la escudería.

Después de firmar en 2020 su mejor campaña en la máxima categoría del automovilismo mundial, en la que terminó en cuarto lugar del Campeonato de Pilotos y consiguió su primer triunfo tras casi una década en F1, el piloto tapatío tomará el volante de Red Bull y hará equipo con Max Verstappen, una combinación que los expertos califican como prometedora, incluso para pelear el Campeonato de Constructores.

«Pueden estar seguros de que le daré mi total concentración a la siguiente temporada. El equipo tiene la misma mentalidad ganadora como yo y sé que estoy aquí para ayudar al equipo a pelear por otro título», agregó el mexicano.

