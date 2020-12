Este 6 de diciembre por la noche a través de los canales de televisión tradicionales,

de los portales deportivos (digitales) y de las benditas redes sociales, trascendió la

magnífica noticia de que el mexicano Sergio “Checo” Pérez, había triunfado en el

“Gran Premio de Sakhir” de Fórmula 1.

El enorme “Checo” Pérez nació el 26 de enero de 1990 en la Ciudad de

Guadalajara, Jalisco, por más de una década ha porfiado en la Fórmula 1 y fue

precisamente el pasado domingo, en que resonó su nombre en el “Gran Premio de

Baréin”, un rico país-isla ubicado en el Golfo Pérsico.

Esa tarde-noche trabajó la mano de Dios y los astros se alinearon en favor del

referido mexicano, pues en días previos el multicampeón de Fórmula 1, el inglés

Lewis Hamilton, piloto de la escudería Mercedes-Benz fue declarado en cuarentena,

al haber dado positivo en las pruebas COVID-19, retirándolo de la carrera.

Sin duda “esa fue la señal” que esperaba el tapatío “Checo”, quien recientemente

también alcanzó el podio con su poderoso vehículo de la escudería “Racing Point”,

al conseguir el segundo lugar en el “Gran Premio de Turquía” (15-Nov-2020), a

manera de premonición y esa vez sólo fue superado, por el británico Lewis Hamilton.

“Checo” es un joven que se ha curtido en la adversidad, aunque es piloto profesional

de F1, en esas justas existen escuderías prominentes como la Mercedes-Benz, Red

Bull y Ferrari, y hombres como Valtteri Bottas, Max Verstappen, Charles Leclerc y

Daniel Ricciardo son los consentidos de la prensa y los tratan como celebridades.

Pérez declaró desde hace semanas que dejaría el alma en su vehículo monoplaza,

ya que en la temporada 2020 el mexicano ha tenido una serie de conflictos, con

Otmar Szafnauer el dueño de la escudería Racing Point y su equipo de ingenieros,

incluso le anunciaron a “Checo” la decisión de darlo de baja para el año 2021 en F1.

Como anécdota en agosto del presente año, el piloto Sergio Michel Pérez Mendoza

tampoco pudo incursionar en F-1, al habérsele diagnosticado “positivo” en la prueba

de Coronavirus, días antes de la conocida carrera de “Silverstone, dicho autódromo

está localizado en la Gran Bretaña.

Algunos analistas deportivos de F-1, coinciden en que ese domingo en Sakhir,

“Checo tuvo un comienzo complicado en la carrera, estuvo involucrado en un

accidente con Red Bull y Ferrari, cayó hasta el último lugar y remontó para llevarse

el triunfo en este Gran Premio”.

“Estoy sin palabras. Espero no estar soñando. Diez años me tomó. No sé qué decir.

Después de la primera vuelta, la carrera había terminado, pero se trataba de no

rendirse. Creo que hoy ganamos por méritos», dijo el feliz y emocionado “Checo” al

final de la competencia de F-1, en el Circuito Internacional de Baréin (Noroeste).

Esa noche fue tendencia mundial en Facebook, YouTube y Twitter la victoria del

mexicano quien señaló, “por espacio de diez años, siempre soñé con verme en lo

alto del podio, me visualicé ganando una carrera de Fórmula 1, ondeando la

bandera de México y entonando el himno nacional”, remató con lágrimas en los ojos.

Sergio desde el 2011 compite en la F-1, ha sido piloto de las escuderías “Sauber”,

“McLaren”, “Force India” y “Racing Point”, en donde ha participado en 193 carreras

a lo largo del mundo, por supuesto que pasaron largos años, en que nuestro

personaje fue muy criticado, acusándolo de que “le faltaba más arrojo en el volante”.

A los 6 años inició en el karting en las categorías juvenil e infantil, “en el 2000

participó en 3 carreras en la categoría Shifter 125 (cc) en el Reto Telmex, en 2005

la escudería Telmex patrocina a Pérez en la Fórmula BMW de Alemania y en 2007

disputa el Campeonato de la Fórmula 3 Británica” (Wikipedia).

Después fue miembro de la “Academia de Pilotos de Ferrari”, cuyo propósito es

impulsar a los nuevos valores en la F-1 y cuenta Antonio Pérez Garibay, padre de

Checo “cuando tenía 15 años se fue a Europa, se fue solamente con boleto de avión

de ida, lo llevé a Toluca a que tomara un vuelo a Frankfurt y de ahí a Munich”.

El joven para su manutención “trabajaba en un restaurante, cocinaba postres en las

noches y vendían postres en el restaurante y al poco tiempo nos llamó, que quería

regresarse porque la estaba pasando muy mal allá”, sin embargo tuvo la

determinación y la corazonada para perseguir sus sueños.

El ex-piloto de autos Adrián Fernández, manifestó “Checo Pérez es un verdadero

guerrero y se merece esto y más, qué está esperando la escudería Red Bull para

contratarlo en el 2021” y para orgullo del tapatío, el último triunfo de un corredor de

F-1 mexicano, fue Pedro Rodríguez, en el Gran Premio de Bélgica, hace 50 años.

Facebook: olimpobaezcedillo Twitter: @guiadelbien