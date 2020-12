México, 27 de Diciembre 2020. El exjugador de las Chivas y presidente de la Liga Balompié Mexicano, Carlos Salcido, confesó que estuvo cerca de fichar por el Liverpool de la Premier League antes de aterrizar en el Fulham en el año 2010.

«Me quedé con esa espinita de jugar con el Liverpool»

«Cuando llegué a Inglaterra, que es mi liga favorita, estuve muy cerca de fichar por el Liverpool y no fiché por ellos, me fui al Fulham. Mi sueño siempre fue jugar con los Reds, porque jugué contra ellos y sabía del estadio y todo lo que pasaba. Es uno de los equipos que siempre apoyo en Champions. Me quedé con esa espinita», comentó para un programa.

Además, Salcido platicó el porqué no se dio su llegada a Merseyside y su incorporación con los Cottagers.

«Al final me fui al Fulham porque el Liverpool fichó al lateral izquierdo que cubrí yo, entonces ya no pude, pero imagínate lo que hubiera sido».

Carlos Salcido dejó al PSV para probar suerte en la Premier League, donde fue titular indiscutible en un inicio. Después el mexicano bajó su nivel y perdió su puesto ante el noruego John Arne Riise; aunado el hecho de que su familia sufriera un roba en su casa mientras se encontraba en el lugar, regresándose a México tras el terrible susto.