México, 25 de Diciembre 2020. Directo y sin tapujos. Carlo Ancelotti confirmó este viernes que James Rodríguez no jugará más con el Everton por lo que resta del año, sumando así seis partidos en línea sin ver acción el colombiano, lo que empieza a generar pánico en todos los aficionados de los Blues, que siguen sin entender cuál es la lesión que arrastra el ’19’ que no lo hace ver acción desde el pasado 5 de diciembre, en el empate ante el Burnley.

«Para los próximos juegos, James no estará disponible«, declaró en conferencia de prensa el entrenador italiano. De esta manera, Rodríguez estará ausente del ‘Boxing Day’ ante el Sheffield United y, posteriormente, el 28 de diciembre frente al Manchester City.

🗨️ | "If Richarlison has a concussion, he has to stay out, we have to follow the protocols. Also, for the next two games, James will not be available."

Ancelotti provides the latest team news ahead of #SHUEVE 👇

— Everton (@Everton) December 25, 2020