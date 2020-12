ESTADOS UNIDOS: 13/12/20 Benicio del Toro será el protagonista de «Reptile», el debut cinematográfico de Gran Singer, un director que hasta ahora ha trabajado en los videos musicales de artistas como Taylor Swift, Lorde, J Balvin y The Weeknd.

El puertorriqueño también será uno de los productores del proyecto, en el que dará vida a un detective llamado Nichols que se sumerge en una controvertida investigación donde nada es lo que parece hasta el punto de alterar su propia vida, informó eN una exclusiva del diario Variety.

La productora, Black Label Media, definió la cinta como un “thriller psicológico” cargado de suspenso que “resonará entre la audiencia tiempo después de su final”.

Del Toro, que es uno de los artistas hispanos más reconocidos y cotizados en Hollywood, se pondrá así bajo las órdenes de Singer, un cineasta que hasta ahora ha trabajado con las mayores estrellas del pop en videos musicales.

“Green Light”, de Lorde; “Never Be the Same”, de Camila Cabello; “Can’t Feel My Face”, de The Weeknd; “Safari”, de J Balvin, y “How Do You Sleep?”, de Sam Smith, son algunos de sus trabajos.

Su único largometraje hasta el momento es el documental sobre Sam Smith estrenado en Netflix este año.

De forma paralela a este proyecto, del Toro, ganador del Óscar al mejor actor de reparto por Traffic (2000) de Steven Soderbergh, se reunirá con ese cineasta en No Sudden Move, una película de HBO Max.

Se trata de otro thriller ambientado en Detroit (EU) en 1955, que contará la historia de un modesto grupo de ladrones que son contratados para robar unos documentos y acaban enredados en una gran conspiración criminal.