NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, 24 DE DIC. DE 2020.- El presidente municipal Enrique Rivas Cuéllar, destacó en entrevista con un medio nacional, que a pesar de los efectos económicos negativos de la pandemia del Covid-19, en Nuevo Laredo se logró mantener la apertura de negocios y una tasa de desempleo del 2%, la más baja a nivel estado.

“Ha sido un año complicado por el tema de la pandemia, máxime en una ciudad como Nuevo Laredo donde existe una gran movilidad. A pesar de ello nos mantuvimos en el séptimo lugar a nivel estado en cuanto a contagios y muertes por Covid, logrando un equilibrio en el tema de salud y económico”, dijo el alcalde.

De febrero a la fecha, 79 pequeñas y medianas empresas han abierto sus puertas en los giros restauranteros, materiales de la construcción, minoristas, librerías, farmacias y prestadores de servicios.

Los meses en que más empresarios decidieron poner en marcha sus proyectos fueron junio con 16 nuevos comercios y julio con 14.

“En un año y medio se han abierto 25 plazas comerciales, no nos ha ido mal en materia económica, no podemos bajar la guardia en materia de salud, no queremos que en los primeros 15 días se registre un repunte provocado por las reuniones navideñas y de fin de año por lo que reiteramos el llamado a la comunidad para que no sea la última navidad”, agregó el edil.

De continuar el incremento de casos positivos de Covid, existe el riesgo de regresar a fase 1, lo que representaría el cierre de comercios, con lo que se afecta la economía local y retrasaría la apertura de 2 tiendas de suministros que se planean ubicar en los Kilómetros y colonia Infonavit, así como una plaza comercial.