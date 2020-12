Cd. Madero, Tamaulipas.- El aumento al salario de alrededor de 123 pesos que aprobaron

las autoridades federales, fue catalogado como “un circo” por la Federación Local de

Trabajadores en Ciudad Madero.

Carlos Campos Castillo, Secretario General del gremio, señaló que dicho aumento no cubre

las necesidades del sector obrero, pues la inflación lo pulveriza.

Indicó que lo ideal sería que por el turno laboral de ocho horas, un trabajador ganara por lo

menos 250 pesos, considerando que los salarios deberían ser más altos tal y como los

costos de servicios y alimentación.

«Lamentablemente el aumento va pegado con la inflación, la inflación nos come, nos traga,

ese aumento se ha pulverizado, no es nada para nosotros, es un paso más es un circo más de

cada administración, es de años, no es de ahorita”.

Resaltó que a pesar de varios incrementos, la realidad es que los aumentos no se ven

reflejados en el bolsillo de los trabajadores.

Campos Castillo, añadió que desde años atrás los incrementos al salario sólo han sido un

tipo de burla para el sector obrero pues no se refleja en sus ingresos.