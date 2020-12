El 10 de diciembre es el Día Internacional de los Derechos Humanos pero, ¿en verdad todos los humanos los tienen o ya de perdido saben de una institución que les defienda sus derechos?

Se duda, la verdad es que en este mundo hostil y cada vez más lleno de maldad buena parte de la humanidad adolece de justicia, de que le respeten sus derechos humanos, aún hay comunidades enteras que están en completa indefensión, que no cuentan ni siquiera con el derecho elemental de vivir porque saben que en cualquier momento pueden morir a manos de gobiernos represores o mercenarios al servicio de los poderosos.

Quizá en lugar de que exista un Día Internacional de los derechos Humanos, lo que deberían de celebrar es el inicio de la lucha por los derechos humanos porque hoy día no todos los humanos pueden gozar del privilegio de sus derechos.

En nuestro México lindo y querido no cantamos mal las rancheras, igual en estos tiempos hay comunidades a las que día a día les violentan sus derechos y para los desprotegidos las leyes parecen inaplicables.

Cierto es que existen organismos estatales, nacionales e internacionales de Derechos Humanos pero tal parece que no se aplican parejo, mientras el poderoso goza de todos los derechos el desprotegido sigue sin saber el porqué de su existencia.

Como muestra están los centros penitenciarios donde hay miles de personas detenidas por robar para comer o comprar medicina para un familiar porque no cuentan con un empleo para solventar esas necesidades, su único delito fue ser pobres y no tener dinero primero para comer, luego para pagarse un abogado y que las autoridades chequen su caso.

También se han visto muchos casos donde la policía y ejército son agredidos mientras ellos no pueden defenderse porque luego los dichosos derechos humanos les dan por defender a los delincuentes en lugar de contribuir a que se tenga orden.

Entre los derechos fundamentales de todo ser humano esta, Derecho a la vida, igualdad de trato y no discriminación. Derecho a la libertad de ideología o religión, derecho a la libertad de expresión, derecho al agua, hoy día al internet, pero ¿realmente gozamos de ellos?, pues no, no siempre y no hay quien nos defienda.

Entonces, ¿qué derechos humanos celebramos hoy?, ¿los que están en el papel y celebran las instituciones o los que realmente tienen y pueden gozar las personas?

El caso es que las naciones unidades designaron el 10 de diciembre como el Día Internacional de los Derechos Humanos pero ¿Apoco hoy si todos tendremos a salvo nuestros derechos y libertades?, se duda que aunque sea un solo día al año la humanidad en el mundo entero tenga ese privilegio.