Nadie de nuestra generación pensó en tener un año perdido, menos imaginarnos

vivirlo, los relatos del “Diario del año de la Peste” de Daniel Defoe de hace 350

años donde hace un recuento el día a día de los muertos que se acumulan tal y

como lo hace el subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud Hugo López

Gatell nos horroriza tal y como pasaba en la España medieval, como si fuese el

moderno coronavirus.

Asimismo la gente arriba de 40 años nunca imaginó vivir el ambiente de horror e

inseguridad que vive nuestro país, en esos años se dormía con las puertas

abiertas, se dejaban los vehículos con los vidrios abajo y con las llaves puestas y

nadie tocaba nada, los estudiantes asistían a las tardeadas escolares a bailar sin

alcohol, los jóvenes por su parte piensan que eso es imposible e imaginario, han

conocido la maldad humana desbocada.

Sin embargo las 4 generaciones actuales por igual jamás soñaron con estar

encerrados y conviviendo a fuerza con la familia, si no se conocían por obra de la

tecnología, sufrieron un curso intensivo de convivencia familiar y otro de des

convivencia con su entorno, la prisión domiciliaria a todo.

Ciudades donde la intolerancia gubernamental sacó la ira el oprobio y desprecio

para con sus gobernados, otras en total desparpajo y relaje de medidas de

sanidad. Familias completas sin parar haciendo festines como si nada pasara,

pero con consecuencias toda vez que hay las que este mal diezmo.

Personal de salud y servidores públicos extremadamente cuidadosos que

murieron por servir a sus semejantes, la mayoría en su ignorancia poco

agradecieron. En fin el bien y el mal, el yin y el Jang en su máxima expresión, lo

claro y lo oscuro, la unidad y lucha de contrarios todos en pugna.

Eso lo debemos entender, empleados mandados a su casa como los burócratas

asalariados cobrando al 100 %, empleados de fábricas cobrando 50%, otros

desempleados y los que tuvieron que salir a dar la cara por todos, los del sector

primario agrícola para producir alimentos, los distribuidores y trabajadores de

tiendas de autoservicio y de conveniencia, pero los que pocos valoran sector

salud, protección civil y de seguridad que dieron la vida por la sociedad.

Esta pandemia deja en claro la grandeza humana, el ser que recibió como morada

un planeta hecho de tierra y agua y pudo extraer de ella todas las maravillas y

adelantos científicos que gozamos, casa, vestido y sustento, pero lo más increíble

que realizan nuestros científicos para desentrañar el funcionamiento del cuerpo y

la naturaleza de los microorganismos para estudiar su hábitat y neutralizarles.

Debemos agradecer al creador por desnudarnos la naturaleza humana, nos

cansamos de la vileza con que pueden conducir un país a la ruina, permitir que se

masacren naciones enteras y no respingar.

Algo bueno deberá salir de esta vicisitud, nada es de balde, las personas como

bestias y naciones entienden a través de shocks, los cambios vienen después de

los shocks, después de las grandes guerras nacieron muchas leyes como la

Declaración Universal de los Derechos Humanos, organismos Internacionales

como la ONU, Banco Mundial entre otros.

Este año que se va hay que despedirlo como un excelente año que nos deja una

gran lección, se nos fueron seres amados y respetados, nada podemos hacer,

pero si deberemos aprender lo que nos trajo esta enfermedad y que se traduce

concretamente a cuidar nuestros cuerpos, elevar nuestro sistema inmune a como

dé lugar, no olvidar que somos lo que comemos, sobre todo no olvidar el ejercicio.

El alimento no sólo es físico, hay que cuidar como alimentamos la mente, que

leemos, que aprendemos, con quienes nos juntamos, si no lo hacemos así al

menos estar contentos que fue nuestra elección valida por supuesto, pero que no

digan “es que no sabía”

Este año 2021 no será ni bueno ni malo, será como queramos, pero nos dará una

oportunidad de empezar una vida nueva. Nunca es tarde para iniciar, mientras el

cuerpo y la mente no nos abandonen.

¡Les deseo mucha luz, paz inverencial hermanos!