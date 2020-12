La Secretaria de Salud de Tamaulipas, GLORIA DE JESÚS MOLINA GAMBOA, afirmó que sin apoyo federal, el Gobierno del Estado ha garantizado tratamientos para pacientes con cáncer y atención médica a quien la requiere por contagios de COVID-19.

En su comparecencia y al ser cuestionada por las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso del Estado, resaltó que las y los pacientes con cáncer, “niñas, niños, mujeres y hombres”, en general quien padece de esta terrible enfermedad, no ha estado solo, pues el Gobierno de Tamaulipas les ha garantizado su tratamiento.

Destacó que en cuanto a la posible vacuna contra el coronavirus, no ha recibido un planteamiento de forma oficial de cómo va a realizarse este procedimiento, ni qué tipo de vacuna será, pero aseguró que en Tamaulipas se están preparando en lo relacionado a la red de frío para el manejo de la vacuna.

Asimismo, enfatizó que las y los tamaulipecos que requieren atención médica y pruebas para detectar el COVID-19, las han recibido de forma gratuita, “Tengo que decir que no hay recurso suficiente por parte de la federación, el estado ha invertido 46 millones de pesos para PCR. Nos han mandado reactivos para 16 mil pruebas y nosotros hasta hoy llevamos 118 mil 247 pruebas, a través de recurso estatal”, agregó.

En cuanto al tema INSABI, dejó claro por qué no se adhirió Tamaulipas, y es que dicho convenio ofrecía lo que el Estado ya garantiza a la población y que no les cuesta un solo peso, además, en este punto destacó que de haberse integrado a la compra consolidada se tendría un abasto de medicamentos de solo 35 por ciento como otras entidades y no del 87 por ciento con que cuenta actualmente el Gobierno estatal.

MOLINA GAMBOA, resaltó los esfuerzos de la Administración Pública Estatal, como en la adquisición de equipos quirúrgicos e instrumental para nosocomios, mejora de los quirófanos de los Hospitales Generales de Victoria y Reynosa, con una inversión total de 25 y 35 millones de pesos respectivamente.

Hizo énfasis en que Tamaulipas fue el primero en el país en elaborar un Plan de Acción de Gobierno frente a la Pandemia COVID-19, constituyendo una guía para enfrentar en forma efectiva y oportuna la emergencia sanitaria y al abordar este tema, reconoció y agradeció el invaluable esfuerzo que con vocación realiza el personal de salud.

“Este informe, corresponde y refleja el quehacer diario de cada uno de ellos, al personal médico, paramédico, técnico, administrativo y de apoyo, muchas, muchas gracias. Sepan que sin la entrega de todos ustedes, no habría manera de lograr lo que hoy vengo a informar como resultados obtenidos y tampoco sería posible enfrentar, como lo hemos venido haciendo, los grandes retos que aún tenemos frente a nosotros”, refirió.

7000 VALES DE DESCUENTO EN REYNOSA, PARA DOCENTES

Cambio de orientación temática para mencionar que el Ayuntamiento de Reynosa, en coordinación con la CANACO local, gestionó 7,000 vales de descuento ante la cadena comercial Oxxo, para que el magisterio obtenga el 25% de descuento en la compra de una despensa.

El Profesor JORGE GUADALUPE ACUÑA TOBÍAS, Secretario de Organización II del SNTE, agradeció el trabajo que realizó a nombre del Ayuntamiento la Alcaldesa MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, para apoyar a 7 mil Catedráticos: «son tiempos de empatía y de apoyarnos entre todos para salir adelante juntos», dijo, estando presente el Secretario Técnico del Ayuntamiento, HUGO RAMÍREZTREVIÑO.

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Reynosa, CANACO, que preside el C. P. ADVENTO SOSA GARZA, contribuyó con el Municipio en la facilitación de los vales de descuento de la cadena Oxxo para el Magisterio.

JOSÉ DE JESÚS JARA, representante local de la empresa, aseguró que, «posteriormente estaremos haciendo el programa semestral con la misma mecánica para apoyar hoy la economía de los Maestros y obtengan productos básicos con descuento».

TRITURAN 131 MIL LLANTAS

A propósito de Reynosa, la Alcaldesa MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ encabezó una jornada social para cancelar todo probable foco de contaminación que coadyuve a la propagación de enfermedades transmitidas por vector.

«Estamos limpiando de los terrenos baldíos muchas llantas, que luego hacen que haya mosquitos por estancamiento de agua, que pueden criar vectores del Dengue, Zika y Chikungunya», precisó sobre la marcha.

El Gobierno Municipal ha triturado del año 2018 al presente, 2020, 131,000 llantas, con un peso global cercano a 2 Mil 300 toneladas, que dejan de contaminar la ciudad, y sobre todo que reducen la posibilidad de reproducción de fauna nociva como los mosquitos Aedes Aegypti y Aedes Albopictus.

La recolección de llantas ha sido efectuada en 6 puntos de acopio temporal, en las colonias El Olmo, Nuevo Amanecer, Lampacitos, Balcones de Alcalá, Reforma y en los ejidos La Retama y Las Anacuas, estos últimos con 45 Mil y 48 Mil neumáticos recibidos.

El Regidor ELIACIB A. LEIJA GARZA, Coordinador de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente del Cabildo, aseguró que la máquina trituradora del Gobierno de Reynosa, fragmenta hasta 400 llantas por día, a un tamaño que puede ser destinado a un proceso final de reciclado para convertirse nuevamente en materia prima.

[-Entreparéntesis: Al presentar el balance de la emergencia sanitaria del COVID-19 en Tamaulipas, la secretaria de Salud, GLORIA MOLINA GAMBOA informó que durante este miércoles se registraron 116 nuevos casos y 13 fallecimientos asociados a la enfermedad.

Insistió en su llamado a atender de forma obligatoria las medidas de seguridad sanitaria para cortar la cadena de transmisión, neutralizar rebrotes y reducir el número de contagios, defunciones y ocupación hospitalaria. Precisó que al corte del 09 de diciembre, la cifra oficial en Tamaulipas es de 37,039 positivos acumulados, de los cuales 32,279 se han recuperado y 3,106 han fallecido-].

RIVAS SOLUCIONA “EN RED” PROBLEMÁTICA URBANA

En Nuevo Laredo, entre tanto, el presidente municipal ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR escuchó y dio solución a peticiones expuestas de forma directa por las y los vecinos de las colonias Infonavit, Viveros e Hipódromo, a través del programa ‘Miércoles Ciudadano’, edición 67, de forma virtual.

«He sido muy claro, que ni la pandemia del Covid-19 debe ser un pretexto para que no llevemos a cabo la realización de programas insignia, como es el ‘Miércoles Ciudadano’, el cual nos permite tener esa comunicación directa, sin intermediarios y sin filtros, para que el mismo ciudadano tenga esa confianza de hacer su petición de manera directa al presidente municipal», señaló RIVAS CUÉLLAR.

