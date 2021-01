CIUDAD DE MÉXICO, 31 DE DIC. DE 2020.- El presidente Andrés Manuel López Obtrador consideró que la posibilidad de legalizar la interrupción del embarazo a nivel nacional, debe resolverse en una consulta ciudadana y no en el Congreso.

En su última rueda de prensa de 2020, el titular del Ejecutivo estableció que su gobierno no impulsará una reforma legal en ese sentido y que las mujeres interesadas en el tema tendrían que solicitar una consulta ciudadana para definir el tema.

No hay una limitación para que se manifiesten las que están a favor de estos cambios en la legislación, hay libertad absoluta y en temas muy polémicos, lo mejor siempre he sostenido, es que se consulte a los ciudadanos. que no se imponga nada, que todo sea de acuerdo a la decisión mayoritaria de las personas y en este caso de las mujeres, que decidan con libertad, que no se imponga nada», explicó el presidente.

Dijo que el Estado Mexicano no será el que tome la iniciativa para garantizar las condiciones legales para que las mujeres que decidan interrumpir el embarazo lo hagan en condiciones adecuadas de seguridad y de salud.

Deberán ser las mujeres interesadas en promover esas modificaciones legales las que deberán buscar que se realice una consulta ciudadana en ese sentido.

Y en este caso, repito, a las mujeres, y hay mecanismos para poder solicitar una consulta. La constitución lo establece, en el Artículo 35 se reúne un número determinado de firmas, se solicita una consulta y esa consulta puede ser vinculante y lleva a que se modifiquen las leyes o no, dependiendo de la opinión de las mujeres», insistió López Obrtador.

Incluso, dijo el titular del Ejecutivo, la decisión no debe recaer en el Congreso, sino en la ciudadanía que vote en una consulta pública.

Aún existiendo una representación legal, legítima como lo es el Poder Legislativo, consideró que en estos casos lo mejor es la aplicación de la democracia participativa. Hay forma de hacerlo», sentenció.

El presidente respondió así al ser cuestionado sobre su opinión de la legalización en Argentina de la interrupción del embarazo que aprobó el Senado de ese país.