Bastante interesante se observa el proceso electoral para elegir presidentes

municipales, diputados federales, diputados locales y regidores en Tamaulipas,

inicia con una escisión en los grupos antagónicos al régimen de la 4T, al menos en

Tamaulipas el Partido Acción Nacional se desmarcó de una alianza con el resto de

los partidos opositores como el PRI y el PRD sus compinches de la entrega de

nuestros recursos naturales al extranjero.

En Nuevo Laredo se ve bastante dividido Acción Nacional, inicialmente corrió la

versión de que el candidato a contender por la sucesión de Enrique Rivas Cuellar

era el fallecido Dr. Oscar Villa Garza, posteriormente de que el bueno es el Moyo

García dejando fuera de la contienda a Salvador Rosas Quintanilla y un posterior

desmentido del partido, no ha dejado buen sabor de boca entre los contendientes.

Hay que recordar que por 4 años la titular del programa de Bienestar ha sido,

Rosalía Saldivar Reyes- esposa del Diputado Federal Salvador Rosas Quintanillala que ha operado las entregas de apoyos del Gobierno Estatal y Municipal para la

población, entre otros apoyos las despensas, por lo que controla a todas las

lideresas de colonias, o sea que las estructuras panistas están en sus manos.

Al parecer la pugna es fuerte, entre los quereres del Gobernador, los de Enrique

Rivas y los intereses de Chava, toda vez que desde que se salió del PAN para irse

con los del Verde Ecologista, por una supuesta agresión a su persona por un

diputado correligionario, aunque regresó con calzador apoyado por García , en las filas blanquiazules no es bien visto, toda vez que también hizo lo mismo al PRD, para irse con el PAN.

El gran Chava es como el entenado de la familia al que todos toleran por orden del

padre pero nadie quiere, viéndolo como Dios a los conejos chiquitos y orejones..

Hablando de Morena, la unión se sigue conformando día con día, ya se rescató el

edificio de Obregón y Héroe de Nacataz y se buscan otras oficinas de apoyo para

la gran oleada de cuadros simpatizantes que se han adherido y siguen sumando.

Se ha realizado una reunión que convocó a varios líderes y se realizará otra donde

los que tengan aspiraciones a algún cargo de representación popular así

manifiesten.

Lo que se argumenta es que prevalecerá la unidad quede quien quede nominado,

no se le dará ningún espacio a los de enfrente, se considera que es un momento

crucial en la vida política nacional, toda vez que si no se gana la cámara de

Diputados el proyecto de la 4T corre riesgo si no de descarrilarse si de retardar su

consolidación.

Se han unido todos los partidos contra Morena , incluido el remedo de partido de

Felipe Calderón, grupos empresariales con Claudio X González al frente, Gustavo

de Hoyos de Coparmex, apostándole que el pueblo de México es manejable con

una despensa y un billetito para sacarle el voto..

La verdad que hasta Lorenzo Córdova Consejero Presidente del INE se ha

sumado burdamente a la oposición al presidente de la república AMLO, al dar una

conferencia y asegurar que el populismo por concepto es antidemocrático, por lo

que no importa que la persona haya sido votada por las mayorías, añadiendo que

el populismo necesita del conflicto para subsistir.

Asimismo pretendió meterse a ordenar cambios en la legislación para normar la

sobre representación partidista en la cámara y ordenar la suspensión de las

mañanera y giras presidenciales en campaña, contra la suspensión de tiempos

oficiales. Lo que lo descalifica como árbitro imparcial al denostar una fuerza

política como el populismo y avalar las fuerzas elitistas enemigas de las mayorías.

Sin embargo la unión de la oposición es tan débil que se espera una segunda

oleada de emigrantes amparados con estructuras que querrán arrasar a los

miembros de Morena, ello lo tratarán de aprovechar los gobiernos Estatales para

mandar infiltrados.

La buena para el activismo Morenista es que saben que la elección no la ganaran

con dinero y si con estrategias muy definidas sustentadas en el compañerismo, la

inclusión, la transparencia y el compromiso. Buen provecho.