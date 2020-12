Después de la renuncia que le presentó Alfonso Romo al presidente Andrés

Manuel López Obrador, después de dos años de venir fungiendo en su

gobierno como Coordinador de la Oficina de la Presidencia, el mandatario

nacional anunció que la dependencia que deja Romo va a desaparecer,

seguramente por no serle indispensable a su Administración.

López Obrador comentó que Romo nunca había aceptado trabajar con el

gobierno, pero lo convenció y aceptó sumarse a su proyecto como coordinador

de la Oficina de la Presidencia, asegurando el mandatario nacional en su

cuenta de twitter que su salida estaba pactada a dos años, sin embargo fuentes

confiables y cercanas al empresario regiomontano dicen que fue Romo quien

presentó su renuncia al presidente.

Quizá para algunos sea intrascendente el que un funcionario le renuncie al

Presidente o el Presidente lo ponga de patitas en la calle, pero, pero, pero,

para otros si es muy importante el cómo y el porque terminó la relación laboral

entre dos amigos cuya labor la desempeñan todos los días juntos en Palacio

Nacional.

Hace varios años un ex diputado local y ex alcalde de Ciudad Victoria, dijo

que ningún funcionario le renuncia al presidente y según he visto lo mismo

sucede en el caso de los gobernadores, seguramente porque en ambos casos

–con o sin razón– una decisión equivocada les raspa la imagen y hasta la de

su gobierno dependiendo de quién sea la contraparte.

Desde luego que todo esto le afecta y lo sabe el presidente López Obrador, de

ahí que esté tratando de atenuar el madrazo de don Alfonso Romo,

simplemente con el hecho de dejar el barco, por lo que por todos los medios a

su alcance está asegurando el tabasqueño que su salida ya estaba pactada

entre ambos desde el inicio de su gobierno y simplemente el plazo se venció.

Don Alfonso Romo era algo semejante a lo que llaman el hombre

fuerte de un presidente o gobierno, más que nada por su visión, capacidad y

experiencia del sector empresarial y precisamente a él debe López Obrador de

que una buena parte de los empresarios del país lo estén cobijando. Por lo que

el tabasqueño remarca que el empresario continuará colaborando en el

presidente de México.

Creo que la primera estocada que le dio a Romo el presidente López

Obrador, a los pocos días de iniciado su gobierno, fue sin lugar a dudas el

parar en seco la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco. Supongo

que desde ahí empezó mal la cosa, porque don Alfonso se comprometió con

los empresarios a que nuevo aeropuerto se construiría en Texcoco, y les falló

gacho a todos los que le creyeron.

El otro golpe brutal en contra del sector empresarial, pero de todo el país, fue

la construcción de la planta cervecera, Constellation Brands, en Baja California

, en lo que inversionistas extranjeros iban a invertir más de 7

mil millones de dólares. En dos años López Obrador, no escuchó ni a Alfonso

Romo ni a los empresarios en desacuerdo con su gobierno, por eso Romo le

dijo adiós al Presidente de México Andrés Manuel López Obrador.

Bien por Alfonso Romo que acaba de renunciar a éste catastrófico gobierno de

AMLO, se hartó de que se golpee a diario al sector privado y tener que dar la

cara ante los empresarios. Decidió ya no dialogar con el hipócrita, dijo el

diputado federal Manuel Clouthier Carrillo.

“Espero que el presidente sea agradecido con Poncho Romo y lo deje seguir su

vida empresarial, respetándolo y sin vengarse porque decidió no seguir en éste

catastrófico gobierno”, remarcó el hijo del Maquío.

Por cierto que mal se vio López Obrador el día que andando de gira una

anciana con una pancarta en sus más, la que en ella le pedía medicina para

las personas adultas y niños con cáncer, pero aquel que juró que en su

gobierno los pobres sería primero. López Obrador no la atendió y para mejores

señas ni siquiera bajó el vidrio de la ventana, que mugre, efectivamente no

eres igual que los que te antecedieron.

El gusto que dio en esa misma gira una mujer activista joven le ha dado

una santa cachetada a uno de los guaruras de López Obrador, justo frente a el,

a un metro de distancia. Yo me pregunto que sintió el legítimo presidente al ver

que el pueblo ya se dio cuenta de lo embustero que es. Reacción popular que

con el correr de los días se va a multiplicar.

Da gusto saber que el rector de la UAT, José Andrés Suárez Fernández,

presidió la ceremonia virtual de graduación de la Generación 2020-1 de la

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria (FDCSV), que llevó el

nombre de la catedrática Universitaria, Mtra. Susana Gómez Loperena.

En el evento desarrollado en la modalidad virtual, el Ing. Suárez Fernández,

expresó en un video mensaje su felicitación a los alumnos egresados de las

Licenciaturas de Derecho y Ciencias de la Comunicación.

Agradeció a los jóvenes por haber elegido a la UAT para estudiar, “les toca a

ustedes ahora cumplir con el compromiso que hicieron desde que llegaron, a

hacer grande y más grande la Universidad y a su propia Facultad donde han

sido formados”, apuntó.

También el rector destacó el empeño de los estudiantes porque iniciaron sus

estudios de manera presencial y les tocó terminar adaptándose a un esquema

muy diferente, de educación a distancia, ante la pandemia del COVID-19.

De igual manera reconoció el esfuerzo de maestras y maestros porque

rápidamente también pudieron adaptarse y lograr el objetivo de formarlos, “y

decir con mucho gusto y mucho agrado : Misión Cumplida”.

Por cierto López Obrador determinó posponer la decisión de saludar el triunfo

de Joe Biden, como próximo presidente de Estados Unidos hasta el 14 de

diciembre, después de que los consejos estatales hayan cubierto la formalidad

de declarar ganador. También ordenó al gabinete frenar todo contacto entre su

Administración y el equipo entrante en Washington. Vas a pagar tu error, ni lo

dudes.

