ALARMA Y FOCOS ROJOS SE Encuentran Prendidos En El PAN-Gobierno de FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA En Lo Político-Electoral, Mientras Que En MoReNa, Los Lopezobradoristas, Morenistas, Neomorenistas y Oportunistas, Paulatinamente Van Serenándose y Preparando Emergentemente Una Estructura Electoral Que Responda Al Cien, El Día De Las Elecciones Federales y Estatales de 2021.

LOS PRINCIPALES MUNICIPIOS Tamaulipecos Que Son Cabeceras Municipales Distritales, Tanto En Lo Federal, Como En Lo Local, Son, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Victoria, Tampico, Madero, Mante, Altamira, Rio Bravo y Xicotencatl. En Lo Tocante Al Primero, El PAN cuenta con un muy Alto Porcentaje de Ganar La Diputación Federal, La Presidencia Municipal y Las 3 Diputaciones Locales, Con Las Candidatas y Candidatos Naturales y Adecuados, El Trabajo Político Administrativo del Alcalde, ENRIQUE RIVAS CUELLAR Lo Garantiza, No Así, Si Se Presentan Imposiciones Que Pongan En Riesgo Los Triunfos Electorales. Desde El Palacio Nacional AMLO-MoReNa Lo Saben, Al Igual Que saben que CARMEN LILIA CANTUROSAS VILLARREAL No Es Una Candidatura Con Garantía de Triunfo Electoral En Las Urnas , En Lo Federal y a Lo Mejor, Ni En Lo Local, Mucho Menos En Lo Municipal…

EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, Con Dos Diputaciones Federales, Una Presidencia Municipal y 4 Diputaciones Locales, MoReNa, Ahora Si Que Prácticamente No Tiene Un Rival de Verdadero Cuidado. “La Cargada” De Todo Tipo, Tanto Personales Como De Partidos Políticos Se Encuentra Lista Para Dar El Respaldo Electoral a Las Y Los Candidatos de MoReNa. Mientras El Poder Presidencial de ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR Se Consolida, El Poder Del Gobernador FRANCISCO JAVIER GARCIA Languidece y Se Agudiza Su Debilitamiento, Conforme Se Acerca La Elección de Gobernador Constitucional de Tamaulipas En 2022. Aparte, El Mandatario Tamaulipeco, No Es Profeta En Su Tierra…

EN TANTO QUE EN EL PUERTO Fronterizo De Matamoros, El PAN, No Tiene Cuadros, Ni Respaldo Popular Para Triunfos Electorales En Lo Federal, Municipal y Local, ya que lo que se hizo en el 2019, ya no se podrá repetir, Tanto CESAR AUGUSTO VERASTEGUI OSTOS, Mejor Conocido Como “EL TRUCO” No Podrá Hacer Nada De Triquiñuelas Político-Electorales, Tal Como se Hicieron En Su Momento, Con PEDRO SILVA Al Que Se Le Andaba Pasando La Mano, Para Hacer Ganar Con “Ingeniería Electoral” a La Que Ahora Es Diputada Local y Pretende Ser Candidata a La Presidencia Municipal, Al Igual Que Su Compañero Legislador de Uno De Los Distritos Matamorenses, Luego de que dejaron a La Otra Candidata Azul a Su Suerte, Para Que Fuera Derrotada En Las Urnas Electorales. Quienes La Abandonaron, En Breve Pueden Verse en Problemas De Tipo Legal, Uno Por Raterías Del Erario Federan en El Sector Educativo y La Dama, Al Parecer, por Incurrir En Ilegalidades de Un Presunto Contrabando de Combustibles Que Un Pariente Del Mandatario Tamaulipeco Apadrinaba, Sin El Visto Bueno Familiar, Al Jugar Por La Libre, De Ahí, Su Salida De Una De Las Minas De Oro Del Sector Salud Tamaulipeco. Aparte De Que Matamoros Ya Es Parcela de MoReNa…

EN LA CAPITAL TAMAULIPECA, PANistas Resentidos, Al Igual Que El Pueblo Victorense y La Región, Esperan Con Ansias Las Elecciones Del 2021 Para Ajusticiar Al Gobierno De FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA, Que Tanto Daño Le Ha Hecho Al Municipio de Ciudad Victoria, Al Igual Que Al Estado…La Rapiña, Los Abusos y La Venganza, Su Distintivo De Gobernanza, “No Hay Mal Que Dure 100 Años y Menos, Quién Los Aguante”, Se Le Haga, Como Se Le Haga, Las y Los Candidatos Del PAN a Las Diputaciones, Federal, Locales y Presidencia Municipal Las Tienen Perdidas, Incluso, Aun Con Alianzas Con El PRD o PRI. El Partido Del Sol Azteca Es Un Lastre y Los Tricolores Con El Desprestigio Que Aumentará Con El Encarcelamiento De Algunos De Sus Miembros Distinguidos Con Cartel Nacional, Difícilmente Podrán Crecer.

EN EL MUNICIPIO DE TAMPICO, Pareciera Que Con CHUCHO NADER, Todo Está Arreglado. Mediáticamente, Todos Felices, Todos Contentos, como que pareciera que Es Un Super-Alcalde, En La Lejanía No Lo Alcanzo a Saber y Ver, Con Verdades a Medias y Mentiras Completas, Pero Creo Que Las Cosas No Son Como Lo Pregonan Los Espacios Mediáticos Que Paga, ¿Porqué?, Por Lo Que Hace El PAN-Gobierno Tamaulipeco con La Maestra MAGDALENA PERAZA y El Que MERCEDES DEL CARMEN GUILLEN VICENTE, Mejor Conocida Como PALOMA, Levante Para Una De Las Candidaturas En Disputa y Por El PRI, La Ex-Legisladora Federal y Ex-Pastora Legislativa Por 2 Veces Del Congreso Del Estado, Ex-Secretaria General de Gobierno y Procuradora General De Justicia En Tamaulipas, aparte de tareas partidistas Del CEN Tricolor en otras entidades federativas, No Jugaría En Uno De Los Procesos Electorales Del 2021 Para Perder, Si Juega Por Una De Las Candidaturas Electorales Del Puerto Jaibo, Es Porque Tiene La Certeza de Tener Un Triunfo Electoral. Eso Independientemente de Que CHUCHO NADER Cometió Raterías En La Delegación Estatal Del IMSS, cuando Fue Su Titular, En Complicidad De La Dirigencia Estatal Del Seguro Social Tamaulipeco, Lo Cual Valió Que En 2016, FRANCISCO JAVIER GARCIA, Hiciera Diputados Locales Al Matrimonio Que Manipulaba El Sindicalismo Del IMSS Del Estado…

EN EL MUNICIPIO DE MADERO, El PAN Perderá La Diputación Local De La Actualidad, La Presidencia Municipal, Seguirá En Manos De MoReNa, Al Igual Que La Diputación Federal, con Una o Un Legislador Local de Pilón, Pese a Que El Municipio de Madero Es Gobernado Por Un Corrupto de Alto Pedorraje, No Cualquiera Roba Con Toda Impunidad a PEMEX, a LA QUINA y Al Sindicato Petrolero, Como El Padre Del Presidente Municipal Maderense, de ahí que La Corrupción Corra Caudalosamente Desbocada, Por La Sangre Del Presidente Municipal de Ciudad Madero, Sobre El Particular, LA QUINITA, Como Diputado Local PANista, Sabe Mucho De Ello, Ya Que Lo Vivió En Carne Propia, Pero Trae Bozal. El Secretario Del Ayuntamiento, JUAN ANTONIO ORTEGA JUAREZ, Llega Al Puesto Municipal, Gracias a La Información Que Tiene Sobre La Impunidad Que Brindó Como Gobernador Tamaulipeco MANUEL CAVAZOS LERMA Al Padre Del Corrupto Alcalde Maderense que tiene también en sus filas, a quien fuera El Secretario Particular y Privado de JAIME RODRIGUEZ INURRIGARRO en sus tiempos de Secretario General de Gobierno de Tamaulipas con MCL…

EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA Llegará a Su Fin El Cacicazgo de JUVENAL y Su Conyugue, que va para 5 Años de Presidenta Del Municipio Altamirense, bajo Las Siglas Del PAN, Aparte De La Presidencia Municipal, El PAN-Gobierno Tamaulipeco, Podría Perder También La Diputación Local. En Tanto Que En La Región Cañera De Los Municipios De Mante y Xicotencatl, Pareciera que Con El Poder Político y Del Garrote, EL TRUCO Tiene Todo Bajo Control, Diputación Federal, Municipios y Diputaciones Locales, si todo sigue como hasta ahora, El PAN de CESAR AUGUSTO VERASTEGUI , Ganará En El 2021 Los Procesos Electorales de Junio Del Año Entrante, Salvo Que La Federación Le Pise La Cola Con Problemas De Tipo Legal, algo muy parecido a La Coacción Que Realiza El Gobierno De Los Vientos Del Cambio En Tamaulipas. De Darse El Caso, La Gente De MoReNa Desplazaría Esa Posiciones Políticas Del Cacicazgo de Los Verastegui, Que En Gran Medida Puso Fin Al Ingenio Azucarero Del Municipio de Xicotencatl y ahora millares y millares de Esa Región Cañera Sufren Un Severa Crisis Económica, Aparte De La Pandemia Sanitaria…En Río Bravo, Ni Azules, Ni Tricolores Tienen Hombres o Mujeres Que Garanticen Triunfos Electorales, Pareciera Que Se Han Dedicado a Poner La Mesa Para Que MoReNa Les De Una Felpa Electoral en El 2021. Lo Anterior Es Un Punto De Vista Muy Personal, a Propósito…Muy Esporádico, Ya Que Muchos, Pero Muchos Otros Escribidores, Ven y Miran a Un PAN Triunfante En Las Elecciones Del 2021 En Tamaulipas, Cada Quién Sus Neuronas o Estómago a la hora de pensar o analizar y tener una visión parcial, imparcial o Una Mezcolanza de Ambas…

Sin Hacer Ruido y Sin Aspavientos, FELIPE GARZA NARVAEZ a La Diputación Federal, Presidencia Municipal o Diputación Local, Por MoReNa, o Por La Institución Política Que Sea, Ante La Gran Pobreza De Verdaderos Cuadros Políticos Partidistas y De La Misma Ciudadanía Es Garantía De Triunfo Electoral, Sobre Todo Cuando El Electorado Victorense y De La Región Con Su Voto, Le Ha Dado La Confianza, Ganándose Con Hechos La Credibilidad y Respeto Ciudadano y de La Sociedad Civil, No Tiene Cola Que Le Pisen, Ya Que No Pueden Acusarlo De Enriquecimiento Ilícito, Ya Que Su Estilo De Vida Es De Una Austeridad Republicana. Por Su Carrera Política a Lo Largo de 4 Décadas En Puestos Partidistas, Administrativos Estatales y De Elección Popular, De Lo Que Se Le Podría Acusar Es, De Una Pobreza Inexplicable. Es De Los Muy Contados Políticos Tamaulipecos, Que No Han Lucrado Con La Política, Ni Con El Servicio Público, Es De Los Pocos Que Han Usado El Servicio Público Para Servir Al Pueblo, No Para Servirse De Los Puestos Públicos Que Ha Tenido, En Beneficio Propio, De Familiares, Parientes y Amigos, Se Le Puede Acusar De Lo Que Usted Quiera, Menos De Rata. Si De Joven, En Su Madurez y Hoy Como Adulto En Plenitud, Su Vocación Sigue Siendo El Servicio a Sus Semejantes, Si En Sus Años Mozos No Robó, Ahora Menos Que Es Un Político Trascendente. No Cualquiera Puede Presumir Que Ganó Tres Elecciones De Mayoría Relativa y Por Un Mismo Distrito Electoral y diversos sexenios gubernamentales, Ello Sólo Significa Una Cosa, Que FELIPE GARZA NARVAEZ Es Un Político Que Tiene Credibilidad y En El Que El Pueblo Confía. Pareciera Inserción Pagada, Pero No…Conozco Su Trayectoria Político-Administrativa Desde 1980, al igual que la de otros que Desde El Sexenio Del Doctor EMILIO MARTINEZ MANAUTOU Resolvieron Sus Problemas Económicos y Otros Desde El Sexenio de Don ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ…

QUE EL GOBIERNO FEDERAL MEXICANO, EN EL Tema De La Pandemia Del Coronavirus Del COVID 19, Según La Organización Mundial De La Salud (OMS) No Ha Hecho, Ni Hace Lo Mas Adecuado, Creo Que No Anda La OMS Tan Herrada. Tampoco Cuando Habla Del Cubrebocas Que Deben Usarse En Los Liderazgos De Los Países Del Mundo, Para Que Sirvan Como Ejemplo. Se Dice Que, “Al Buen Entendedor, Pocas Palabras” y por lo expresado por HUGO LOPEZ-GATELL, En México No Lo Entendieron, No Se Dieron Por Aludidos, Ya Que El Presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, No Gusta De Usar El Cubrebocas, Salvo Cuando Se Ve Obligado a Ello, como Cuando Vuela En Avión Comercial. La Federación Hace Todo Lo Que Puede Con Lo De La Pandemia, Pero No Como Debería, Así Como AMLO, a Nivel Estatal y Municipal, Las y Los Gobernadores y Las y Los Presidentes Municipales, Tampoco hacen Lo Que Tendrían Que Hacer y Lo, Peor, Una Gran Parte Del Pueblo Mexicano Tampoco Hace Lo Que Tiene Que Hacer Para Prevenir y Evitar El Contagio Del Coronavirus Del COVID 19, Pareciera Que Mientras Unas y Otros Buscamos Huir De Tan Maligna Enfermedad, Mientras Que Otras y Unos, Parecieran Andar En Busca Del Coronavirus Del COVID 19. No Debemos Olvidar Que Es De Suma Importancia Tener Respeto a Tan Letal Gripa, Ya Que Sin Respeto, No Existe Orden y Sin Orden, La Pandemia Del COVID 19 Se Expande Con Impunidad. Nuestra Nación Es Un Ejemplo De Ello, Al Igual Que Nuestro Tamaulipas y En Especial, La Capital Tamaulipeca, De Ahí La Importancia De Que La Ciudadanía y La Sociedad Civil De México, Al Igual Que La De Tamaulipas y Ciudad Victoria, Junto Con Las Autoridades De Los 3 Órdenes De Gobierno, Deben Dejar De Politizar La Pandemia y Los Gobernados Debemos Acatar Todas Las Indicaciones Que Las Autoridades De La Salud Diariamente Nos Señalan, Hasta En Tanto Exista Una Vacuna Que Frene o Acabe Con El Coronavirus Del COVID 19. Salí Con Dios, Sino Regreso, Me Fui Con El. Tan, Tan…