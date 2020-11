Londres, Inglaterra (13 de noviembre de 2020).- El tenista alemán Alexander Zverev, acusado de violencia conyugal por una exnovia, negó de nuevo los hechos, este viernes en una conferencia de prensa antes del Masters de Londres, afirmando no ser el hombre que esa mujer describe.

Tuvimos altos y bajos, pero la manera en la que describe nuestra relación no fue así. Yo no soy así, así no es como me educaron mis padres», declaró el número siete mundial.

Me pone triste ver el impacto que falsas acusaciones pueden tener en el deporte, en el mundo exterior y en mí mismo. Pido perdón sinceramente porque la atención se ha desviado del deporte. A todos nos gusta el tenis. Por eso estamos aquí», añadió el alemán de 23 años, dos días antes del inicio del Masters (15-22 de noviembre).

A finales de octubre, una de sus exnovias, Olga Sharypova, le había acusado de hacerle sufrir varios episodios de violencia física y psicológica durante su relación, que había comenzado en septiembre de 2018.

Ya preguntado varias veces sobre este asunto la pasada semana en el Masters 1000 de París-Bercy, Zverev remitió a un comunicado publicado en las redes sociales, en el que calificaba de «infundadas» las acusaciones y negaba los hechos.

Alexander Zverev jugará en su grupo del Masters contra el serbio Novak Djokovic, el ruso Daniil Medvedev y el argentino Diego Schwartzman.