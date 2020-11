México, 12 de Noviembre 2020. La ceremonia del Latin Grammy 2020 se pintará de toques mexicanos, debido a que los conductores serán Yalitza Aparicio, Ana Brenda Contreras y el cantante Carlos Rivera, quienes transmitirán esta importante entrega de premios desde Miami, Florida.

Luego de que se diera a conocer que la presentadora Roselyn Sánchez no podía conducir el evento por haberse fracturado un pie tras caerse en su casa, Yalitza agradeció dicha oportunidad en sus redes sociales oficiales.

Estamos muy emocionados 🎶👏👏 ¡ES OFICIAL! @YalitzaAparicio, @anabreco y @_CarlosRivera serán los conductores de la 21.a Entrega Anual del #LatinGRAMMY 19 DE NOV. 8PM @Univision pic.twitter.com/IwBqgEaA8D — The Latin Recording Academy / Latin GRAMMYs (@LatinGRAMMYs) November 11, 2020

«Cuando me llegó la noticia alguien me dijo: Es resultado de tu esfuerzo, y recuerda, sobre la marcha también se aprende, así que tranquila. Quiero compartirles lo feliz que estoy al tener esta oportunidad, y lo agradecida que me siento con los Latin Grammy al permitirme estar junto con Ana Brenda y Carlos Rivera conduciendo», dijo la oaxaqueña.