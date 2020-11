CDMX, México, 12 de Noviembre 2020. Tras 16 horas de labor de parto, Kristal Cid y Brandon Peniche por fin le dieron la bienvenida a su pequeño a las 11:20 pm del miércoles 11 de noviembre.

En entrevista para «Venga la Alegría», el conductor se mostró más que feliz y emocionado con la llegada de su hijo, y a diferencia de la primera vez, aseguró que en esta ocasión lo disfrutó más y lloró muchísimo.

«Lloramos mucho, no sé por qué, pero con mi hija no me pasó eso, porque no sabía a que iba y ahora que soy papá, es el gran amor desbordado que sientes por un hijo. Nada más lo vi y me puse a llorar con un sentimiento… ¡Espectacular!», contó visiblemente emocionado.

El pequeño pesó 3 kilos con 50 gramos, midió 51 centímetros y según Brando se parece muchísimo a Kristal.

Durante la entrevista, Sergio Sepúlveda resaltó que el bebé nació bajo una fecha muy peculiar y exacta: el 11 del mes 11 del año 2020 a las 11 de la noche con 20 minutos, a lo que Brandon Respondió que aunque sí querían que su hijo naciera el 11 de noviembre, la hora sí fue cuestión de suerte pues llegó por parto natural.