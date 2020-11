UNO.-Vaya, por lo menos la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, tuvo una buena ocurrencia,

y aunque no es de su autoría, realizará la campaña de concientización para la eliminación de la

violencia contra la mujer, pero y la verdad, ¿ellos defienden a las mujeres, las protegen, que hace la

Comisión de Derechos de Tamaulipas en este sentido?

Aun cuando el anuncio se hace con bombo y platillo, por parte de Olivia Lemus, no creo que tenga

mucho alcance o se cumplan los objetivos, más bien creo que quedará en buena intenciones sobre

todo cuando, se habla de más de lo mismo, “asumimos el reto de hacer un trabajo de prevención

en redes sociales a través de sus plataformas, para efecto de poder estar presente para todas

aquellas mujeres que en un momento determinado están sufriendo este tipo de flagelo”, dice.

Las actividades inician el 25 de noviembre y termina el 10 de diciembre, hay que estar pendiente

sobre el éxito o fracaso de este tipo de acciones que realiza la CODHET, insisto y ¿la dependencia

que hace en favor de las mujeres o solo se acuerda de ellas este día?

DOS.-Como muchos priistas Octavio Almanza, se cansó de esperar una oportunidad en el Partido

Revolucionario Institucional y ahora se va por la libre en Nuevo Laredo y buscará en las próximas

elecciones participar como candidato independiente en busca de la alcaldía de esa ciudad fronteriza

que hoy Gobierna Enrique Rivas Cuellar.

El Tatis Almanza, se cansó de esperar una oportunidad por el partido en donde

militaba, no olvidemos que fueron muchas la veces que con gestoría, trabajo de campo y estrategia,

participó en ese instituto político, pero lo de siempre, los recomendados, los gurús, las buenas

familias y los encumbrados en el poder, vaya los mismos de siempre, lo dejaban sin ninguna

oportunidad.

Es el caso de Ramiro Ramos Salinas, que las grillas y las envidias políticas lo tienen fuera de toda

posibilidad aunque el ex presidente del Congreso de Tamaulipas y buen cuadro del PRI, se mantiene

activo y es uno de los personajes que le quita el sueño a más de uno que aspira a la grande, hay que

decirlo los contactos y el carisma de Ramos Salinas, garantiza triunfo, les guste o no.

Por lo pronto el Tatis Almanza, ya se animó y recorre colonias sectores y calles de Nuevo Laredo,

saludando a sus amigos y esperando los tiempos para registrarse como candidato independiente

aunque adelanta que son ciudadanos los que conformaran con él su planilla de síndicos y regidores.

TRES.-Aun cuando los comerciantes protestan y piden clemencia a las autoridades de Salud, la

autoridad no bajará la guardia en contra de las personas que de alguna u otra manera no respetan

las disposiciones de salud y mire que hay muchos ejemplos y sólo basta darse una vuelta por las calles

del centro de la ciudad, en cualquiera de los Municipios más grandes de Tamaulipas.

Son los propietarios de restaurantes o comercios en general los primeros en protestar, como es el

caso de Pablo Reyna Quiroga presidente de la Canirac o Naim Assad, reconocido comerciante de

Ciudad Victoria y tienen razón porque aunque ellos cumplen con las medidas sanitarias y las

disposiciones que marca la autoridad de salud, otros como los comerciantes ambulantes, ni ven ni

escuchan a la autoridad y a decir verdad también hay ciudadanos que hacen caso omiso a la

autoridad, aunque después formen parte de la estadística de COVID-19.

La enfermedad es altamente contagiosa, es peligrosa y agresiva hay que decirlo son los adultos

mayores y los niños los que están en riesgo, por eso es que el sector comercio lanza el llamado a

cumplir con las medidas sanitarias para que a ellos la autoridad los deje trabajar y mejor aún

recuperar las ventas y con ello evitar el cierre de negocios.

Hay que decirlo también hay algunos vivales en el caso de los restaurantes que violan las normas y

exponen a la gente dejando pasar más de lo permitido y violando las disposiciones de la sana

distancia convirtiéndose en focos de infección de COVID-19, lo cual merece no una suspensión, más

bien la clausura.

CUATRO.- Y para salir le reitero que mi pasión por escribir, me impulsa a estructurar estas líneas,

hoy en esta difícil etapa me da la oportunidad de canalizar mis pensamientos y no ser presa de la

incertidumbre, la angustia y el stress que la recuperación al terrible COVID-19 conlleva. Por eso lo

haré, aun con las limitaciones de salud que enfrento, pero con el corazón en la mano.

Por eso es que a través de esta líneas quiero agradecer por sus oraciones a la maestra Hilda Santana

Turrubiates, Julio Gómez, César Mendoza, Gerardo Renero, Héctor Adame, Gustavo González, a

Pepe Hernández Cuesta, al Cp. Beto Pedraza, Juan Pablo Barrios, Fabiola Yáñez, Enrique Valderrama,

Javier Ramírez Gutiérrez, Manuel Alonzo, César Báez, Lalo García, Edgar Jaramillo, Lety Jaramillo,

Aníbal González, Ramón Ochoa, Arturo Morales, Martín Salinas, Maty Sustaita y Gilda Terán.

Mi gratitud a Dulce Ramos, Mauro Moreno, Víctor de la Cruz, Eduardo Ornelas, Anwuar Vivian,

Carla Coto, Carmen Bucio, Miguel Santamaría, Ignacio Aceves, Blanca Hernández, Yuri Elizabeth

Puente, Luz del Alba Rodríguez, Hazel Torres, Jimmy Ramos, a mi querida Prima Adriana López,

Roberto Aguilar, Deisy Herrera, Salvador Valadez, Edwin Ramos, Jorge Huerta, Argelia Reséndez y

Rosa Velia González.

Mi contacto, joseluis_castillogtz@hotmail.com y joseluis.castillogtz@gmail.com