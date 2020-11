Ahora, cuando Dios hace un cambio de dispensación, vean ustedes todas las cosas

que ocurren: Algunas personas no quieren caminar al compás de estos cambios

dispensacionales, algunos se quedan en una dispensación pasada, como le ocurrió

al pueblo hebreo y como ocurrió también en diferentes edades de la Iglesia gentil:

Dios comenzaba una nueva edad, y las personas tildaban de loco al mensajero de

esa nueva edad, y tildaban de locos a las personas que creían el nuevo Mensaje y al

nuevo mensajero; y los perseguían algunas veces hasta la muerte.

Pero con todo y eso, Dios estaba en esos cambios de edades; eran cambios divinos,

eran cambios realizados en el Cielo, relacionados al trato de Dios con el pueblo.

Pero las personas que no comprendían estas cosas se quedaban atrasados, se

quedaban fuera de la nueva edad, del nuevo Mensaje, en donde estaban las

bendiciones para ese tiempo.

Toda persona que se queda en una edad o en una dispensación que ya ha pasado,

se queda sin las bendiciones de Dios que están siendo derramadas del Cielo para

ese tiempo.

(…) Ahora, vean ustedes, se dobló una esquina: de la Ley a la Gracia; y se dobla una

esquina de la Gracia al Reino, a la Dispensación del Reino.

Algunos no comprenden estas cosas y quieren seguir en la Dispensación de la

Gracia. Algunos se van directo, cuando se ha hecho un cambio de dispensación, o

sea, se ha doblado una esquina. Porque Dios no está haciendo un muro sino una

casa: la Casa, el Templo del Señor Jesucristo.

Hemos visto lo que es un cambio de dispensación, hemos visto que no todo el

mundo comprende estos cambios de dispensaciones y no todo el mundo lo ve, no

todo el mundo lo entiende y hace el cambio; sino aquellos a quienes les es

revelado, esos son los que pueden ver, los que pueden entender y doblar esa

esquina con el mensajero de esa nueva dispensación, que es el instrumento de Dios

para ese cambio de dispensación, o sea, para la construcción de esa esquina.

