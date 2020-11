México, 02 de Noviembre 2020. Preocupado por la derrota de Tigres ante América fue como se sintió Ricardo Ferretti al término del juego, pero está confiado en que el equipo no caerá en un bache futbolístico más en estas instancias finales del Guardianes 2020.

«Yo siempre ando preocupado, no dejo de hacerlo aún ganando, cuando se pierde cualquiera se vuelve más preocupón pero no creo que el equipo tenga motivo para entrar en un bache, creo que es un equipo que ha pasado por muchas circunstancias difíciles como no es tan drástica ahorita pero creo que confío en que no vaya a suceder esto de caer en un bache», confesó el experimentado técnico.

Por otro lado, el ‘bigotón’ reconoció quedar insatisfecho con el partido demostrado en el Estadio Azteca, pues a parte de que considera que el resultado fue justo, la ofensiva dependió mucho de lo que generara su delantero André Pierre-Gignac.

«Cuando se pierde vas a encontrar muchas de estas cosas aunque quiera ver algo positivo, tuvimos llegadas y lo otro pero caímos en una dependencia de André, cosa que en lo personal no me gusta, debemos más gente que pueda ponderar en la cuota goleadora. No dimos un buen partido, no jugamos al nivel que realmente deberíamos de jugar para poder enfrentar al América y sacar un mejor resultado. El partido de hoy fue el que esperábamos, creo que en los jugadores tampoco, el resultado es justo por lo que hizo el América y nosotros dejamos de hacer», dijo.

Tigres depende de combinaciones de resultados a parte del suyo ante Atlas en la última fecha para dictaminar su futuro, ya sea entrando a Liguilla directamente o jugar repechaje.