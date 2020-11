ESTADOS UNIDOS.- Miercoles 4 de Noviembre del 2020 El Actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mandó un mensaje asegurando que las elecciones le están siendo robadas.

En su cuenta de Twitter el mandatario escribió: «vamos muy arriba, pero están intentando robarnos las elecciones. Nunca los dejaremos hacerlo. Los votos no pueden ser emitidos después de que se hayan cerrado las casillas».

El mensaje de Trump fue emitido al mismo tiempo de que el candidato demócrata Joe Biden emitió un mensaje en vivo a sus votantes.

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020