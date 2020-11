Son muchos los que afirman que PIO, hermano del Presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, utilizo empresas fantasmas y cometió actos de corrupción al recaudar dinero que se utilizó en las campañas del dueño de la franquicia de MORENA, pero las autoridades encargadas de investigar el asunto ni pio dicen.

Con todo y evidencias de ilícitos PIO LOPEZ OBRADOR ya fue exonerado de todo señalamiento, ni siquiera procedió el asunto de los videos donde se le ve recibiendo dinero. Dicen las autoridades de anticorrupción que no encontraron nada que lo inculpara.

¿Estarán ciegos? Se preguntaron muchos mexicanos luego de enterarse que no se tenían elementos para inculpar a PIO LOPEZ.

Y no, no están ciegos, solo que no quieren ver lo que no les conviene, el mismo SANTIAGO NIETO, de la Unidad de Inteligencia Financiera asegura que no hay elementos para fincarle responsabilidades a PIO LOPEZ, y si él lo dice pues la verdad no hay mucho que decir, todo está dicho. Se entiende. Para mis amigos Justicia y gracia, para mis enemigos la ley a secas.

Situación que no agrado a muchos mexicanos que se manifiestan al respecto, entre ellos, la de la Coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, VERONICA JUAREZ, quien asegura que la exoneración de PIO LOPEZ es la clara evidencia que la lucha anticorrupción es mera simulación.

Lo que sucedió con el hermano del presidente hasta parece la practica obligatoria de los hombres y mujeres del poder, proteger a sus amigos y familiares aunque existan evidencias que les señalen con actos de corrupción.

Administración, tras administración es lo mismo, recordemos los escándalos actos de trafico de influencias, corrupción, atrocidades mayores cobijadas por la impunidad que le brindaban en el sexenio de LUIS ECHEVERRIA donde hasta su cuñado estaba involucrado en actos perversos y nadie les tocaba.

Ni que decir de lo ocurrido en el sexenio de CARLOS SALINAS DE GORTARI donde su hermano RAUL utilizo el dinero de los más pobres para enriquecerse protegido por el sistema.

Con VICENTE FOX los hijos de MARTHA SAHAGUN, fueron los más beneficiados y aunque propios y extraños lo daban a conocer no sucedió nada, ellos seguían utilizando el poder a su antojo.

Pero bueno, aunque los mexicanos lo sabían y se quejaran de los personajes corruptos e indecentes en aquellos tiempos no había redes sociales que dieran más evidencia y tampoco se tenía ni siquiera en mente la creación de la Unidad Anticorrupción.

Fue ENRIQUE PEÑA NIETO quien promulgo las Leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, pero igual no vimos en su administración a ningún empoderado de ese sexenio rendir cuentas aunque se viera que no se manejaran con transparencia y ya tenían mucha actividad las redes sociales donde la ciudadanía cuestionaba el actuar de muchos funcionarios.

Claro, podían decir que lo publicado en medios de comunicación y redes sociales no tenía mucho sustento porque se requerían pruebas concretas para llamar a cuentas a funcionarios, pero la verdad es que todo estaba claro, de lejos y de cerca se veía el tamaño de corrupción que se traían, para muestra la estafa maestra, las dichosas casas blancas entre otras linduras.

ANDRES LOPEZ OBRADOR dijo que en esta administración la unidad anticorrupción si se aplicaría, que se castigaría a quienes actuaran fuera de la ley y que su credo es no mentir, no robar, no engañar, pero la exoneración de su hermanos con todo y la evidencia de los videos donde recibe dinero le desmiente, lo muestra igual a PEÑA NIETO, VICENTE FOX CARLOS SANINAS y todos los presidentes del pasado reciente de este México lindo y querido que aplicaban la ley a sus enemigos políticos pero sus amigos y familiares gozan de total impunidad.