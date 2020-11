La determinación gubernamental sobre las decisiones fatales para los pobres, en el

tema de las inundaciones en la tierra que vio nacer al presidente López Obrador,

incrementan las polémicas que se abren en diversos círculos de las redes sociales.

Exactamente igual que en el tema de seguidores profesionales o no del tabasqueño

llegado a presidente, cuando atacaron a los supuestos integrantes de Frente Nacional AntiAMLO (FRENAAA) en el zócalo capitalino, para ‘convencerlos’ de dejar el campamento

frente al Palacio Nacional, la polémica sigue y seguirá… ‘como dijo Don Teofilito’

Nueva información surgió en los medios masivos y redes sociales, sobre personas que

dicen conocer la hidrografía afectada por las aguas de las presas y de las lluvias que han

inundado varios municipios de Tabasco, incluyendo la capital.

Para la desgracia de esta región, la mano del ser humano está presente y Manuel

López Obrador, aceptó haber autorizado el desfogue de presas que terminaron por inundar

lo que fue un Edén.

Ésos que dicen saber, aseguran con nombres de ríos, presas y lagunas, que el haber

abierto otras presas hubiera inundado la zona de la Refinería de dos Bocas, botón de oro en

este sexenio, por la inversión multimillonaria que destinaron.

Verdad o mentira de esta realidad y sus consecuencias, es una opción que no tenemos

quienes desconocemos estos datos a la exactitud. Lo que prevalece es la desgracia de miles

de tabasqueños que no solo necesitan comer, también recuperar parte de su inversión de

toda la vida.

Uno de los videos que circulan en redes sociales presentan a un Manuel López joven,

hablando con mucha convicción sobre la inundación de Villahermosa en 2007, exigiendo al

gobierno federal de Felipe Calderón Hinojosa, mayor presupuesto para esta región,

advirtiendo que dinero había.

En La Lagañera del lunes pasado, a pregunta expresa de un reportero sobre la razón

por la que no se bajó del helicóptero, con motivo de su visita por aire a las zonas afectadas

de Tabasco, me parece tuvo una respuesta muy desacertada, cuando se refirió a “…si me

mojo me enfermo …y después que hacen…”

Juzgue el lector sobre esta respuesta. Hay quienes aseguran que es para buscar la

polémica, pero hay quienes toman el hilo para decir, escribir, dibujar, crear memes, etc.

Con este tema. Otros, afirman que este tipo de expresiones son distractores que sirven para

desviar la atención de temas verdaderamente importantes.

Acierto o error, el caso es que los hechos ahí están para la historia y lo peor me

parece que encono, enojo, rencor y hasta odio, el que se sigue fomentando entre los

simpatizantes presidenciales y sus críticos.

En otro orden de ideas, le comento que uno de los gobernadores, públicamente

inconforme con la política Federal, don Javier Corral de Chihuahua, aplicó su decreto de

salud por el tema de la Pandemia.

En el caso específico ordena la limitación de horarios de establecimientos, solo que

un empresario mexicano, Ricardo Salinas Pliego, propietario de Elecktra, Tv Azteca, Canal

40 y más, regularmente hace caso omiso de las recomendaciones de salud en sus negocios.

Recordemos que las tiendas Elecktra no solo venden muebles para el hogar, también

aparatos electrónicos y electrodomésticos, motocicletas, etc. Además, dentro de la misma

tienda existe una sucursal de Banco Azteca.

En este tenor, el gobierno de Chihuahua ordenó, por la pandemia, el cierre de

establecimientos no esenciales, por lo que las mueblerías como Elecktra deben cerrar, pero

el banco no, por lo que la tienda se niega al cierre alegando los servicios bancarios, por lo

que las autoridades de Chihuahua terminan por cerrar toda la tienda.

La guerra se abrió entre el empresario, Ricardo Salinas Pliego y el gobernador de

Chihuahua, Javier Corral, por lo que intercambiaron acusaciones en redes sociales al grado

que Canal 40 informó que “…con el uso de la fuerza por parte de policías municipales

cerraron la sucursal.”

Según el reportaje, se trataba de clientes que fueron desalojados de manera “violenta

y autoritaria” del lugar por elementos de las llamadas Células COVID, las cuales se

encargan de vigilar que se respeten las medidas del semáforo rojo. El canal 40 acusó que

los oficiales que “acorralaron, amenazaron y golpearon” a los clientes del banco que, dicen,

intentaban enviar dinero a sus familiares en otros estados.

Cierro este espacio recordando que Ricardo Salinas Pliego ha sido competencia de los

Azcárraga de Televisa y aunque ambas empresas son del mismo bando, Tv Azteca se ha

distinguido por su amistad presidencial.