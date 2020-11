México, 22 de Noviembre 2020. Los cantantes Taylor Swift y Lil Baby fueron galardonados ayer en la segunda edición de los Apple Music Awards, unos premios entregados por la empresa tecnológica a la industria musical y que cuentan con cinco categorías.

Así, Swift se llevó el premio a letrista del año por «Folklore«, escrita y grabada en aislamiento durante los primeros meses de la pandemia de Covid-19, mientras que el cantante de hip-hop Lil Baby se hizo con el galardón de artista del año al haberse alzado, según Apple, como «la voz auténtica e indiscutible de la cultura joven».

En el resto de categorías, los galardonados fueron Megan Thee Stallion como artista revelación, «The Box», por Roddy Ricch, como mejor canción del año, y «Please Excuse Me for Being Antisocial«, también por Roddy Ricch, como mejor álbum del año.