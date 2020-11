CIUDAD DE MÉXICO, 13 de NOV. DE 2020.- El estratega del Tri, Gerardo Martino fue tajante una vez más sobre el caso de Carlos Vela y Javier Hernández con la Selección Mexicana. El director técnico señaló que la negativa de Vela de asistir al Tri, sigue en pie. Aunque aseguró que el ‘Chicharito’ no está descartado y que únicamente se decantó por elementos en mejor forma.

La realidad es que tenemos que hablar de esta convocatoria y el caso de Carlos (Vela) está dicho y no ha cambiado nada. Javier (Hernández) es un futbolista convocable, decidí que viniera Raúl (Jiménez) y Henry (Martín), Alan (Pulido) no vino porque está lesionado. No tengo nada nuevo que aportar sobre el caso de Vela, entonces no me parece justo que pongamos los dos casos en el mismo lugar”, indicó.

Aún y cuando el jugador del Real Betis, Andrés Guardado, no podrá ver acción ante Corea del Sur y Japón durante esta fecha FIFA debido a una lesión, el timonel de la Selección Mexicana Gerardo Martino, decidió llamarlo para que se concentrara con el equipo, mientras que resaltó la importancia del veterano al interior del combinado nacional.

Lo de Andrés a mí no me sorprende porque es un jugador de 15 años de carrera en selección mexicana y es una persona que siempre quiere estar, participar y ayudar, cuando uno tiene a uno de los líderes con estas características no podíamos permitir tener una gira sin su presencia”, comentó.

Una confianza similar ha depositado en el jugador del Inter de Miami, Rodolfo Pizarro, quien a pesar de que no pasa por un buen momento futbolístico a nivel de selección cuenta con el respaldo del ‘Tata’.