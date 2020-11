En boca cerrada no entran moscas y en boca tapada no entra el virus, es por eso que es necesario hacer costumbre la utilización del tapabocas.

Urge que todos nos concienticemos ya de la gravedad de la pandemia, que nos cuidemos, atendamos las recomendaciones y de manera obligatoria utilicemos el cubrebocas, pero correctamente, cubriendo boca y nariz para evita más contagios del COVID-19.

Un cubrebocas mal puesto, colocarlo con las manos sin higiene solo para entrar a los supermercados o restaurantes no sirve de nada.

Como dijera una vecina, ya parecemos disco rayado con el mismo tema, pero la verdad es que las cifras de contagiados y decesos a causa del COVID-19 son alarmantes y mucha gente sigue sin entender la gravedad del asunto.

No se va en el mismo sentido en la lucha contra el coronavirus, mientras unos atienden las recomendaciones, se quedan en casa si no es necesario salir a la calle, utilizan cubrebocas, gel antibacterial, cuidan de su higiene y de la sana distancia, mientras que otros continúan sin hacer caso a ningún protocolo, incluso todavía hay quienes creen que el COVID-19 no existe o lo toman a broma.

Luego, cuando resultan infectados por no cuidarse y se dan cuenta que las instituciones de salud ya están saturadas culpamos a las autoridades y la verdad es que del avance que ha tenido el COVID-19 de una manera u otra la mayoría de las personas somos culpables, unos por irresponsables y otros por ver y dejar pasar, porque en algunos casos hasta es necesario exigir se sancione a quienes no atienden las recomendaciones pues a veces es la única manera de que entiendan.

Claro es que no se puede pedir mucho de la ciudadanía que no le gusta atender los protocolos si también hay autoridades que continúan sin hacer caso y ponen el mal ejemplo, funcionarios federales siguen sin taparse la boca, bueno, muchos sin callarse y continúan hablando sin sentido sobre el COVID-19 en lugar de dar un buen manejo al tema.

En Tamaulipas el Gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA continua exhortando a la ciudadanía a que no baje la guardia, no relajar las medidas preventivas para protegernos del COVID-19 y detener los contagios.

Igual el Gobierno de Tamaulipas refuerza la campaña para concientizar a la gente de utilizar cubrebocas y, si queremos pronto ver a nuestros seres queridos, asistir a reuniones, recuperarnos económicamente, sumarnos al reto de utilizar cubrebocas es vital, es por el bien de todos.

En la misma línea del Estado va la Alcaldesa de la capital tamaulipeca, PILAR GOMEZ LEAL, quien continúa con acciones preventivas para evitar más contagios.

Aparte de las acciones realizadas por el propio ayuntamiento para concientizar a la ciudadanía de atender los protocolos de salud, de entregar cubrebocas, gel antiobacterial y realizar jornadas de sanitizacion en tianguis, puestos fijos y semifijos, espacios públicos y oficinas, la Alcaldesa hace sinergia con asociaciones para reforzar la campaña del uso del cubrebocas.

“Hoy acompañé al Gremio de Organizadores de Eventos de Tamaulipas a una campaña de concientización para respetar las medidas sanitarias.

Muchas familias necesitan de la reactivación de actividades, pero esta se tiene que dar de forma ordenada ¡Cuidémonos entre todos!”, se lee en la red social de la Alcaldesa PILAR GOMEZ LEAL.

Recuerde que se respira mejor con un cubrebocas que intubado, en boca tapada no entra virus.