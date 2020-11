Sectores productivos y de la sociedad tamaulipeca respaldaron la necesidad de justicia presupuestal para Tamaulipas, durante un diálogo, presencial y vía online, sostenido hoy con el Gobernador, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, y autoridades estatales, en el que coincidieron en que para continuar siendo altamente competitivos se requiere de un reparto equitativo de los recursos federales para Estados y Municipios.

El diálogo tuvo por objetivo informar sobre la defensa que realiza el Gobierno de Tamaulipas y la Alianza Federalista, de los recursos que corresponden por Derecho a los Estados y Municipios más productivos, a fin de encontrar su respaldo y que cuenten con los instrumentos y herramientas necesarias para unirse a este esfuerzo.

“A todas y todos los tamaulipecos: Esta lucha que damos hoy en favor de nuestro estado no será en favor de un Gobierno o de un Gobernador; será en favor de las próximas generaciones. Unidos sacaremos adelante a nuestro estado. ¡Tamaulipas merece más!”, sostuvo el Gobernador .

Asistieron representantes de los sectores pesquero, rural, transportista, empresarial, obrero, académico, religioso y de la sociedad civil organizada, 3 mil representantes más lo hicieron a través de la plataforma de comunicaciones Zoom y miles de ciudadanos interesados en el tema que dieron seguimiento, a través de las cuentas oficiales del Gobierno de Tamaulipas.

JORGE LERA MEJÍA, académico economista, dijo que “los tamaulipecos no estamos pidiendo limosnas o apoyos, estamos exigiendo lo justo. Este no es un nuevo Pacto Federal, no es cierto que estamos rompiendo la estructura federalista y soberana, los tamaulipecos estamos exigiendo nuestros derechos, un nuevo pacto fiscal, no federal”.

“La realidad que vivimos nos ha llevado a padecer desde hace dos años un trato injusto para nuestro sector. Ya que lejos de observar en el Gobierno Federal la posibilidad de crecimiento, vivimos un retroceso marcado, debido a que nos hemos encontrado no solo con obstáculos para el acceso a recursos sino a la disminución y desaparición de bolsas que durante años fuimos alcanzando, gracias a las gestiones de los integrantes de nuestra cadena productiva”, expuso JULIO CÉSAR GUTIÉRREZ CHAPA, presidente de la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas.

DIPUTADOS CONCRETAN ‘TIJERETAZO’ PRESUPUESTAL

Con la venia del tamaulipeco ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO y el apoyo de Morena, PT, PES y Verde Ecologista, la Comisión de Presupuesto de Egresos de la Federación avaló el dictamen del PEF 2021 que recorta 9% a estados y municipios, y niega recursos extra mediante la reasignación de 182 mil 937 millones de pesos.

Y así, pasa al Pleno de la Cámara de Diputados, convirtiéndose en un detonante que acelera la guerra entre el gobierno federal de la 4T y la Alianza Federalista de Gobernadores, pues los 10 mandatarios que integran el ala disidente amagan con salirse del Pacto Fiscal bajo el argumento de que el gobierno obradorista asfixia sus economías.

El “tijeretazo” presupuestal se dio apenas 72 horas después de que los gobernadores aliancistas se reunieron con la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, a quienes les entregaron un documento en el que alertaban sobre un recorte de 182 mil 937 millones de pesos para el 2021, lo que representa un -8.92% a los recursos aprobados para las entidades en el 2020.

RIVAS: NUEVO LAREDO,CON LA ALIANZA FEDERALISTA

¡Ah!, por cierto, el alcalde de Nuevo Laredo, ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR participó en el ‘Diálogo con sectores de la sociedad de Tamaulipas por un Nuevo Federalismo’, que presidió este martes en Ciudad Victoria el gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, y respaldó el reclamo del Ejecutivo estatal de un reparto justo de recursos federales para las y los tamaulipecos y neolaredenses.

“El tema es muy claro con respecto al reclamo de justicia presupuestal, que exista una equidad para que todo lo que Tamaulipas envía a la federación sea recíproco en la cantidad de recursos para obras e infraestructuras que deben de llegar”, subrayó el presidente municipal.

Recordó que la entidad aporta a la federación 275 mil millones de pesos que obtiene del Impuesto Sobre la Renta (ISR), Impuesto al Valor Agregado (IVA), entre otras contribuciones, cifra que representa casi el 10 por ciento de la recaudación total del gobierno central.

Por lo que alertó que “en el 2021 vienen un sin número de recortes que son muy graves porque van a afectar la gestión, el atender a distintos segmentos de la sociedad”.

NADER: TAMPICO SE SUMA AL JUSTO RECLAMO TAMAULIPECO

Al asistir a la mesa de «Diálogo con Sectores de la Sociedad Tamaulipeca sobre el nuevo federalismo», encabezada por el Gobernador del Estado, el Presidente municipal CHUCHO NADER señaló que la reunión, a la que asistieron de manera virtual y presencial representantes de los diversos sectores productivos y sociales de la entidad, revistió de particular importancia, pues refleja -dijo- el justo reclamo de los tamaulipecos hacia una mayor participación presupuestaria de la Federación.

El Alcalde porteño afirmó que los ajustes realizados por el Gobierno de la República colocan a Estados y municipios en una compleja posición para el desarrollo de proyectos prioritarios, principalmente de aquellos que requieren del respaldo financiero de la Federación.

EDGAR MELHEM: “¿’DESTAPES’, EN EL PRI?; NO, LIBERTAD”

El dirigente estatal del PRI, EDGAR MELHEM SALINAS, afirmó ayer que los pronunciamientos políticos que se están dando dentro de su partido frente al 2021, “significa que en el Partido Revolucionario Institucional hay libertad”.

“Nada más”, precisó.

“Es decir –puntualizó— en el PRI la militancia puede pronunciarse en cualquier sentido, porque hay libertad para hacerlo”.

“Pero –retomó— eso no tiene ningún significado, ni peso partidista, dentro del proceso interno que en su oportunidad pondrá en marcha el PRI para la selección de los aspirantes a candidatos a presidentes municipales, diputados federales y diputados locales”.

MELHEM SALINAS, quien todavía ayer se encontraba en la ciudad de México y este fin de semana tendrá agenda en municipios del centro del estado, incluyendo El Mante, habló de los “destapes” de aspirantes a candidatos tricolores en el norte del estado y no se sorprendió, pero refrendó que esas expresiones partidistas forman parte del clima de libertad que se respira en su partido.

La víspera, el ex presidente del comité municipal del PRI en Reynosa, BENITO SÁENZ BARELLA, alzó la mano y se “destapó” como aspirante a candidato a presidente municipal.

Igual ocurrió en Río Bravo con el dirigente local del Revolucionario Institucional, ALFREDO CANTÚ CUÉLLAR, quien estaría por formalizar su solicitud ante la dirigencia estatal.

PRIMERO LA CONVOCATORIA

Sin embargo, en el PRI como en el resto de los partidos políticos, primero debe salir a la luz pública la Convocatoria para la solicitud de registro de quienes aspiren a participar en el procesos interno, para después correr el protocolo de formalización de las propuestas, de acuerdo a lo establecido en el Código electoral.

Es decir, quienes aspiren a candidatos deben esperar “los tiempos”, aunque no es criticable que, en vísperas de la emisión de la Convocatoria –que debe ver la luz pública en diciembre–, haya pronunciamientos como los que ya se dieron en Reynosa y Río Bravo.

… Y se espera que se sigan dando en el territorio tamaulipeco.

MARCELO OLÁN: “INTERNET A NIÑOS Y NIÑAS VULNERABLES”

Por cierto, la “Fundación Marcelo Olán” presentó ayer una propuesta de Iniciativa de Ley para que el gobierno garantice el acceso gratuito a Internet para niñas y niños vulnerables, toda vez que en Reynosa existen por lo menos 3 mil infantes que carecen de esa herramienta para acceder a la educación a distancia por la pandemia COVID-19.

En conferencia de prensa, el presidente y creador de la Fundación, el abogado MARCELO OLÁN MENDOZA presentó el texto de su iniciativa, en cuyo contenido expone que en base al Artículo 3º Constitucional y con apoyo en el 6º, que fija el interés superior del menor y el derecho a estar informados, respectivamente, es que solicita que se utilice la infraestructura necesaria para que ese servicio llegue de manera gratuita a todos los sectores de la ciudad.

El abogado OLÁN MENDOZA afirmó que la propuesta será hecha llegar a la Diputada local EDNA RIVERA, a efecto de que la presente en su oportunidad ante la instancia correspondiente.

El promotor de esta iniciativa expresó que la falta de esa herramienta en hogares que viven en pobreza extrema, constituye una violación al derecho fundamental del niño a recibir educación y estar informado.

Al mismo tiempo, anunció que próximamente iniciará funciones el Banco de Medicinas, a efecto de proveer de fármacos a familias que carezcan de recursos para proveerse de medicamentos.

[-Entreparéntesis: Tamaulipas acumuló 82 nuevos casos de COVID-19 y 6 defunciones durante la jornada de este martes, informó la secretaria de Salud, GLORIA MOLINA GAMBOA al insistir en su llamado a evitar salidas innecesarias, y acostumbrase a usar cubrebocas en todos los espacios públicos. Insistió que las diferentes fases de la nueva realidad están orientadas a reactivar la economía, mas no la vida social ni las actividades familiares acostumbradas hasta antes de la pandemia. MOLINA GAMBOA añadió que a la fecha, la cifra oficial es de 33,436 positivos acumulados, de los cuales 29,159 se han recuperado y 2,888 han fallecido-].

