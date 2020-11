Que bonito suena la frase de “Por el bien de todos, primero los pobres”, la que

pronunció Andrés Manuel López Obrador, tras ser electo presidente de

Izquierda de México en sus políticas contra la desigualdad.

Pero, pero, pero, como no hubo más explicación sobre la máxima, tuvimos que

esperar dos años para saber a ciencia cierta el grado del afecto de López

Obrador hacia la gente pobre. “Le tengo amor al pueblo, por eso tengo que

cuidarme”, razón por la que no se metió al agua, explicó.

El caso es que la vida de pronto puso a Andrés Manuel en la disyuntiva de

tener que desfogar el agua de la presa Peñitas, con Tabasco y Chiapas ya

inundados por las intensas lluvias y el agua que por error soltaron un día antes

de la misma presa.

López Obrador reconoce que decidió no inundar la capital Villahermosa, lo que

perjudicó a las comunidades indígenas chontales de Nacajuca y Centla. “a los

más pobres”, dijo, pero justificó que “se tenía que tomar una decisión”.

“Desde luego que se perjudicó a la gente de Nacajuca, son los chontales, los

más pobres, pero teníamos que tomar una decisión, ahora ya estamos aislando

allá abajo y donde vive la mayoría de la gente de Tabasco, se evitó una

inundación mayor”, apuntó.

En su primer mensaje a los mexicanos, ya como presidente, López Obrador dijo

que “el Estado dejará de ser un comité al servicio de una minoría, representará

a todos los mexicanos, ricos y pobres, dijo. “Escucharemos, atenderemos y

respetaremos a todos, PERO DAREMOS PREFERENCIA A LOS MAS

HUMILDES Y A LOS OLVIDADOS”.

El domingo 8 de noviembre, en reunión con medios en el malecón de

Villahermosa, el mandatario rechazó que hubiera preferencia por la capital

tabasqueña y que se abandonaba a otros municipios, “son rumores de

desinformación”, aseguró.

Mis antenas me recuerdan que el tema del Ejecutivo Federal ha sido

desde hace 20 años “por el bien de todos, primero los pobres”, sin embargo,

con ésta confesión sobre el mal menor, esta vez el rollo no cuadró con la

realidad y las palabras se quedaron en el agua.

El que brilló por su ausencia en las dos giras del presidente por Tabasco y

Chiapas, fue casualmente el Secretario de Bienestar, Javier May, el que al

parecer no acató la orden del mandatario, para que atendiera personalmente la

emergencia que vive el estado natal de ambos, pues es el encargado de los

programas sociales y de hacer el censo de los afectados, que con seguridad

ya se duplicó.

Supuestamente habría un jalón de orejas para el Secretario May en la reunión

del gabinete en Palacio Nacional, castigo que no va de acuerdo con la falta

que cometió, hasta nos da risa por lo blandengue del jalón de orejas, como si

fuera un niño de primaria.

Tan pronto se supo de la detención del ex Secretario de la Defensa, general

Salvador Cienfuegos, en Estados Unidos, sin decir agua va al presidente de

México, Andrés Manuel López Obrador, como “El Borras” anunció previamente

una limpia en la SEDENA de ex colaboradores del ex jefe militar.

Acelerado hasta el cien AMLO advirtió que “todos los que resulten involucrados

en éste otro asunto del general Cienfuegos, que estén actuando en el

gobierno, en la SEDENA, van a ser suspendidos, retirados y si es el caso

puestos a disposición de las autoridades competentes”, dijo.

Pero, pero, pero, días más adelante, ya más calmado, dijo que la detención en

EEUU del ex secretario de la Defensa, por vínculos con el narcotráfico es un

hecho “lamentable” que deberá probarse y remarcó que es una muestra

inequívoca de la descomposición del régimen” durante los gobiernos de sus

predecesores.

No obstante dijo que se perseguirá a posibles cómplices y reiteró su apoyo a

los actuales mandos de las fuerzas armadas.

Asegura el Dr. Felipe Garza Narváez que estamos frente a un reto y una

oportunidad de reconstruir el país y el estado que todos queremos. Es una

tarea que requiere de pasión y de todo nuestro esfuerzo, pero más aún; de

nuestra prudencia, fortaleza , templanza, esperanza, justicia, caridad y mucha

fe, para quienes están a nuestro lado.

Iniciemos en el día a día, un trabajo que nos permita dentro de las dificultades,

pero sobre todo de la experiencia, obtener la confianza de todas y cada una de

sus conciencias y conquistemos en el marco de la tolerancia, juntos con

honestidad y unidos; las cosas que tanto deseamos. Cuidemos

permanentemente la vida, que es lo más preciado de todo ser humano.

La aguerrida senadora del PAN, Xóchitl Gálvez Ruíz, dijo días atrás que

presentaría una denuncia contra Alejandro Esquer Verdugo, actual secretario

particular del presidente López Obrador, ante la Fiscalía General de la

República (FGR), POR EL USO DE FACTURAS FALSAS, pero al parecer

todo quedó en familia, porque del caso ya no se supo nada.

Si que parece una gachada de IVONNE ORTEGA PACHECO, la que en

20 años de militar en el PRI, llegó a ser presidenta municipal de Dzemul,

diputada local, federal, senadora y gobernadora de Yucatán, la que de pronto

decide dejar las filas del Partido Revolucionario Institucional para sumarse al

partido Movimiento Ciudadano. Decisión que tomó porque no le gustó que

Alejandro Moreno Cárdenas haya sido electo dirigente nacional del tricolor.

“Me sumo al MC porque comparto sus ideales. Me sumo al MC porque estoy

convencida que desde el proyecto ciudadano vamos a renovar la forma en la

que se hace política”, remarcó Ortega Pacheco.

Por cierto el CEN del PRI propuso que “el gobierno mexicano intervenga para

garantizar la protección y respaldo institucional” del general Salvador

Cienfuegos –en retiro– y pidió que del erario se paguen los gastos de su

defensa, en el entendido de que ese dinero se devuelva a la Tesorería, en

caso de un escenario que no sostenga su inocencia.

El partido Movimiento Ciudadano si que le trae ganas a la gubernatura de

Nuevo León, porque ya tiene en su lista a dos candidatos, uno

sería el senador Samuel García Sepúlveda y el otro es nada más y nada menos

que el abogado Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo de Luis Donaldo Colosio

Murrieta. Al senador no lo conozco, pero sería increíble que llegara a ganar

el hijo de Colosio.

E-mail rubenduenas15@hotmail.com rubend@prodigy.net.mx