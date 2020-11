CIUDAD DE MÉXICO.- Miercoles 11 de Noviembre del 2020 La cantante Susana Zabaleta se colocó en el ojo del huracán luego de que se pronunció a favor del triunfo de Joe Biden, quien el pasado fin de semana pasado se posicionó como el presidente electo de Estados Unidos.

La famosa mexicana felicitó al político norteamericano por su virtual triunfo en las elecciones celebradas la semana anterior y le dedicó un mensaje en nombre de todos los mexicanos.

Zabaleta refrendó su apoyo al representante demócrata y resaltó que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no ha querido pronunciarse por los últimos acontecimientos en las urnas estadounidenses.

“Sé que nuestro presidente no lo ha hecho, pero, Sr. Presidente Electo @JoeBiden, ¡muchas felicidades!”, escribió la artista mexicana en su cuenta de Twitter.

“No hables por todos. Algunos felicitaremos cuando sea oficial”, “A mí no me representas y jamás quiero que lo hagas. No somos iguales…”, “A mí ni me metas en tus zalamerías, por favor y gracias”, “¡No te traumes! Sólo los nefastos como tú podrían mencionar todo eso”, “No digas los mexicanos, tú no me representas… Por favor, mejor exprésate en singular y no pluralices” o “Otra que perdió su cerebro…”, fueron algunos de los comentarios que prevalecen en Twitter.