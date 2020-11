Ciudad Victoria, Tamaulipas (2 de noviembre de 2020).- Usuarios del Distrito de Riego 026, Bajo Río San Juan, desconocieron el pronunciamiento del Director General del Servicio de Agua y Drenaje de Monterrey (SAyDM) en el sentido de anunciar que no habrá transvase de agua de la Presa el Cuchillo a la Marte R. Gómez.

Carlos Hinojosa Hinojosa, Presidente del Módulo III-2 Marte R. Gómez del DDR 026, pidió se pronuncie alguna autoridad estatal al respecto porque el funcionario referido tiene un desconocimiento absoluto de que la autoridad única en materia de aguas nacionales es la Conagua.

Además es un pronunciamiento sin valor alguno, propio de una persona inepta que confunde el acuerdo de noviembre de 1996 con el reglamento para la distribución del agua de la cuenca del Río San Juan.

«Ahora una simple paraestatal cómo lo es SAyDM (no el gobierno de NL) apropiándose de una autoridad que no le corresponde, esgrime un acuerdo totalmente incumplido y emite un acto de autoridad sobre la operación del conjunto de presas del Río San Juan, que es intolerable».

Por su parte Raúl Quiroga Álvarez, ex Director de Distritos y Unidades de Riego de la Comisión Estatal del Agua en Tamaulipas, recordó que la demanda actual de agua de Monterrey y su zona Metropolitana es 479 millones de metros cúbicos, la que debería ser cubierta por las presas cerro Prieto y La Boca, así como de los pozos y galerías filtrantes del acuífero.

El Cuchillo, dice, será complementario, como se acordó en el citado acuerdo de 1996, por lo que la exigencias de los usuarios son válidas al exigir un pronunciamiento de la Conagua al respecto.

Hizo mención que Chihuahua ya hizo lo que quiso con las aguas del Río Conchos que pertenecían a EU y al Diatrito de Riego 025, ahora sucede lo mismo en el Río San Juan.

En ambas cuencas, » nuestros usuarios (Ríos Bravo y San Juan) están en la parte baja del 026, por lo que requieren una autoridad federal fuerte, que ponga orden y no permita ingerencias que ponen en entredicho su competencia y su autoridad».