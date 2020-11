Ahora que se avecinan los comicios del domingo 6 de junio del 2021, como son la

elección de las 43 alcaldías en Tamaulipas, las 22 diputaciones locales de mayoría

y las 9 diputaciones federales, es momento oportuno para que los aspirantes a los

diversos cargos realicen un examen de consciencia y de constricción.

Ellos deben explicar ¿para qué quieren poder? El poder “es la capacidad que tienen

las personas o grupos de inducir o influir sobre las creencias o acciones de otras

personas o grupos. La autoridad, en una organización es el derecho en un puesto

para ejercer discrecionalidad, al tomar decisiones que afecten a otros (Koontz)”.

Según la Pirámide de Abraham Maslow relacionada con la motivación, las personas

deben en primer lugar satisfacer las necesidades fisiológicas, luego las necesidades

de seguridad, las necesidades de afiliación, las necesidades de estima y hasta

alcanzar el máximo escalón, que se refiere a la necesidad de autorrealización.

Nombres de hombres y mujeres “van y vienen”, en los medios electrónicos y redes

sociales, muchos son perfectos desconocidos, otros nunca han ocupado un cargo

público, unos son individuos impreparados, hay quienes dejaron mal sabor de boca

en responsabilidades anteriores y vemos, hasta los suspirantes que traen repelente.

En la región noreste de México como son los estados de Tamaulipas y Nuevo León,

cada rato aparecen los supuestos iluminados del Partido Revolucionario

Institucional, del Partido Acción Nacional, del Partido del Trabajo, del Partido Verde

Ecologista y del Movimiento de Regeneración Nacional, haciendo declaraciones.

A fuerza de ser sincero, creo que algunos de dichos personajes no llenan media

plana de un Curriculum Vitae, pues carecen de experiencia en la iniciativa privada

y sector gubernamental, ni siquiera han sido dirigentes de un organismo reconocido,

incluso jamás han tomado cursos de superación y un diplomado en Alta Gerencia.

¿Y todavía los aludidos seguirán soñando con el poder? Con seguridad no, porque

no tienen la experiencia electoral para estos proyectos a corto y largo plazo, no

cuentan con la probada militancia en un grupo político local, varios no conocen la

problemática regional y menos, el sentir de las familias tamaulipecas y neolonesas.

Este jueves circuló una gran noticia en el periódico ABC de España, en donde Joe

Biden, el próximo mandatario de los Estados Unidos de Norteamérica, señaló

acerca del derrotado y atrabiliario Donald Trump, de quien dice que “pasará como

uno de los presidentes más irresponsables de la historia”.

Hay que apoyarnos en un análisis estratégico “FODA” para identificar las fortalezas

y debilidades de los futuros candidatos en Tamaulipas y Nuevo León, “unos

solamente en los 3 meses de campaña, andan en plan de buena onda”, ya después

se convierten en un verdadero demonio y olvidan a quienes los llevaron al poder.

Durante las últimas semanas insistentemente se ha especulado sobre la posibilidad

de que el joven diputado local Luis Donaldo Colosio Riojas (35 años de edad), sea

el candidato a la gubernatura de Nuevo León por Movimiento Ciudadano, junto a

otro júnior de la política, como es el senador con licencia Samuel García de 32 años.

Sin el ánimo de entrar en polémica y sin afán propagandístico, tales jóvenes quizá

con el tiempo puedan acceder a ese puesto, demostrando trabajo y resultados, no

obstante la carrera de Colosio Riojas, ha sido medrando el apellido político de Luis

Donaldo Colosio Murrieta, extinto candidato a la presidencia de México.

En el libro “Administración, Una Perspectiva Global” de la editorial McGraw Hill, en

su capítulo “Autoridad de línea/“staff” y descentralización”, en el tema de Autoridad

y poder, habla de que existen muchas bases de poder diferentes y una de ellas, “es

el poder de la pericia”.

También hay el poder de referencia, que se vincula al poder que tienen los médicos,

abogados y profesores universitarios (agregaría comunicadores) dado que “pueden

ejercer gran influencia sobre otros, debido a que se les respeta por sus

conocimientos especiales”.

Este tema hace alusión a otro personaje de la historia mundial como es Martin

Luther King, “quien no tenía un poder legítimo, empero si tuvo un gran poder de

convocatoria en los Estados Unidos”, a tal grado de que por la fuerza de su

personalidad y de sus ideas, fue de los pioneros en la lucha por los derechos civiles.

Facebook: olimpobaezcedillo Twitter: @guiadelbien