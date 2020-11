RUSIA.- Miercoles 11 de Noviembre del 2020 El desarrollador de la vacuna insignia de Rusia contra el COVID-19, la Sputnik V, dijo que muestra una tasa de eficacia del 92 por ciento en la prevención de infecciones.

El país presiona para ocupar un lugar destacado en la lucha contra el coronavirus después de que un producto rival de Pfizer informara un avance similar.

Los hallazgos preliminares de la Fase 3 se basan en los resultados de 20 mil voluntarios que recibieron la primera dosis, incluidos más de 16 mil que también recibieron una segunda inyección, explicaron sus desarrolladores el Instituto de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya y el Fondo de Inversión Directa de Rusia en un anuncio en Twitter.

[13] The Sputnik V vaccine is based on a well-studied human adenoviral vector platform that had proven safe and effective with no long-term side effects in more than 250 clinical trials globally …

