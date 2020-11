CDMX, México, 18 de Noviembre 2020. Sofía Aragón, actual reina de belleza de México, causó controversia tras romper el silencio y revelar que sufrió de violencia simbólica por parte de la organización del certamen de belleza y de Lupita Jones, Miss Universo de 1991. La también segunda finalista de Miss Universo (en 2019) reveló que pasó dificultades económicas mientras participaba en el concurso. Sufrió violencia.

A través de una transmisión en vivo vía Instagram, Sofía Aragón contó que fue víctima de violencia simbólica y que si decidió hablar fue porque le preguntaron, pues había guardado su experiencia ya que le era difícil expresarla.

“De la violencia simbólica más fuerte que viví fue durante mi preparación. Y la verdad es que creo que ya era tiempo de levantar la voz, y sé que muchas reinas se van a unir porque no soy la primera, no seré la última, y la verdad es que estoy intentando hacerlo como lo más sutil posible. Yo no quería hablar al respecto, no me atrevía, pero ustedes me lo preguntaron”, inició su relato.

De acuerdo con su testimonio, Sofía Aragón se quedó sin dinero y había veces que no tenía ni para comer, pues Lupita Jones le negó el apoyo que se le daba a todas las reinas de belleza. Y es que fue en 2019, cuando Sofía se colocó como representante de Jalisco, luego de que reemplazara a Dorothy Sutherland -quien estaba como figura oficial, pero había dejado al olvido su papel en el certamen-.

Tras el remplazo, la modelo comenzó su preparación para representar a México en Miss Universo. Durante este periodo, Lupita Jones –según contó– no la apoyó económicamente, incluso se vio orillada a ocupar sus ahorros personales para solventar su estancia en la Ciudad de México, hasta que éste se le acabó y tuvo que recurrir a pedir ayuda.

Incluso, recordó que a pesar de que sufría endometriosis, la organización de belleza la dejó a la deriva.